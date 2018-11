Mercedes ClasseX il pick-up nato per sorprendere

Mercedes presenta il primo pick-up dal carattere sportivo sempre a suo agio in qualsiasi situzione, dal traffico cittadino o su strade extraurbane, su strade sterrate o nel fango. La Classe X con il potente V6, il cambio automatico 7G-TRONIC PLUS e la trazione integrale permanente 4MATIC, convince per la sua straordinaria dinamicità, la potenza e il look accattivante. Il nuovo modello X 350 d 4MATIC è la punta di diamante della gamma (valori provvisori: consumi nel ciclo combinato: 9,0 l/100 km ed emissioni di CO 2 pari a 237 g/km) sviluppa 190 kW (258 CV) di potenza ed una coppia massima di 550 Nm e con una accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,5 secondi. La trazione integrale permanente assicura stabilità e dinamicità, sia in fuoristrada che sulle strade asfaltate, sul bagnato o sulla neve. Grazie al DYNAMIC SELECT, con la semplice pressione di un tasto è possibile modificare i tempi di risposta del motore e del cambio, per avere maggiore comfort o maggiore sportività. La X 350 d 4MATIC offre così il mix perfetto di divertimento e funzionalità, per uno stile di vita dinamico e vivace. In Italia la X 350 d 4MATIC è disponibile con prezzi a partire da 42.983 euro (IVA esclusa) per la versione Progressive, e 45.233 euro (IVA esclusa) per la versione Power.

Il pick-up di Mercedes-Benz si caratterizza non solo per l’eccellente comportamento in fuoristrada, l’elevato carico utile e la grande trazione, ma anche per le straordinarie qualità in termini di comfort e dinamismo di marcia su strada. La base delle performance on-road è offerta dalla carreggiata larga, dal passo lungo e dall’assetto evoluto. Questo è la somma di telaio a longheroni e traverse, sospensioni a ruote indipendenti a doppi bracci trasversali sull’anteriore, asse a cinque bracci con parte rigida al posteriore e molle elicoidali su entrambi gli assi. Grazie al motore diesel a sei cilindri da 190 kW (258 CV) ed alla trazione integrale permanente, la nuova X 350 d 4MATIC assicura maggiore piacere di guida e dinamismo, sia su strada che in fuoristrada.

X 350 d 4MATIC in breve