Mercedes in viaggio nelle più prestigiose località sciistiche italiane

Riparte da Plan de Corones, il Mercedes-Benz 4MATIC Tour by Fischer, lo snowshow invernale che, per l’intera stagione invernale 2017/18, vedrà la gamma 4MATIC della Stella, protagonista nelle principali stazioni sciistiche italiane. 22 appuntamenti per vivere un’indimenticabile snow experience all’insegna di alta tecnologia e massima performance, valori che uniscono l’eccellenza della trazione integrale 4MATIC e Fischer, marchio leader nel settore delle attrezzature per lo sci. A scendere sulle piste innevate a fianco della gamma 4MATIC saranno anche i 400 maestri di 8 scuole sci italiane che, vestiranno i colori della Stella, sottolineando l’importanza di valori quali sicurezza e controllo.

La trazione integrale 4MATIC si prepara a lasciare, nuovamente, il segno nelle principali stazioni sciistiche italiane e dà appuntamento agli appassionati di sport invernali per una nuova edizione del winter 4MATIC Tour. 22 tappe che, dal 8 dicembre al 04 marzo 2018, porteranno sulle piste da sci le principali protagoniste della gamma 4MATIC della Stella.

Fondi stradali con scarsa aderenza, neve e ghiaccio rappresentano le principali insidie dalla guida in inverno: l’habitat ideale per la trazione integrale 4MATIC, capace di adattarsi in maniera istantanea e impercettibile alle differenti condizioni, garantendo sempre la massima sicurezza. Un’attitudine che trova immediata corrispondenza con i maestri delle scuole sci italiane, impegnati ogni giorno nel promuovere le regole per un corretto comportamento sulle piste. Professionisti che Mercedes-Benz Italia ha scelto come testimonial dei valori di 4MATIC.

La trazione integrale 4MATIC garantisce prestazioni straordinarie anche su strade innevate e con fondo ghiacciato, confermandosi la scelta ideale in presenza di fenomeni meteorologici che caratterizzano le strade durante il periodo invernale. Elevata capacità di trazione, eccellente stabilità direzionale, massima sicurezza ed eccezionali livelli di comfort sono solo alcuni dei vantaggi offerti da questo sistema di trazione. Ma non tutti i sistemi 4MATIC sono uguali: Mercedes-Benz personalizza, infatti, la propria offerta in funzione delle specifiche esigenze.

La gamma 4MATIC della Stella è disponibile attualmente su 23 gamme e oltre 80 modelli: dalla famiglia delle compatte ai modelli Classe C, Classe E, Classe S e CLS, fino al Classe V e ovviamente, Classe X e alla gamma SUV al completo, che include GLA, GLC e GLE disponibili anche nella nuova versione Coupé, GLS, e G. Offerto in quattro varianti, il sistema 4MATIC di Mercedes-Benz coniuga una straordinaria capacità di trazione ed un’eccellente agilità a fronte di una grande sicurezza di marcia ed un’elevata efficienza energetica. Al vertice della gamma a trazione integrale si posizionano le Stelle ad alte prestazioni firmate Mercedes-AMG: l’AMG Performance 4MATIC garantisce elevata dinamica di marcia, straordinario piacere di guida e ottime prestazioni in fase di accelerazione.

Le tappe del Mercedes-Benz 4MATIC Tour by Fischer

08 – 10 dicembre Plan de Corones / Alto Adige (BZ) 16 - 17 dicembre Pampeago / Trentino (BZ) 26 - 28 dicembre Arabba / Veneto (BL) 29 - 30 dicembre Plan de Gralba/ Alto Adige (BZ) 31 dicembre – 01 gennaio San Pellegrino /Trentino (TN) 02 - 03 gennaio San Martino di C. / Trentino (TN) 04 - 05 gennaio Alpe di Siusi / Alto Adige (BZ) 06 - 07 gennaio Monte Bondone / Trentino (TN) 13 - 14 gennaio Sestola / Emilia Romagna (MO) 20 - 21 gennaio Abetone / Toscana (PT) 27 - 28 gennaio Ovindoli / Abruzzo (AQ) 01 - 02 febbraio Roccaraso / Abruzzo (AQ) 03 - 04 febbraio Terminillo / Abruzzo (AQ) 08 - 09 febbraio Alleghe/ Veneto (BL) 10 - 11 febbraio Tonale / Trentino (TN) 12 - 13 febbraio Plan de Corones / Alto Adige (BZ) 17 - 18 febbraio Bardonecchia / Piemonte (TO) 20 - 21 febbraio La Thuile / Valle d’Aosta (AO) 22 - 23 febbraio Pila / Valle d’Aosta (AO) 24 - 25 febbraio Gressoney / Valle d’Aosta (AO) 27 - 28 febbraio Livigno / Lombardia (SO) 03 - 04 febbraio Madesimo / Lombardia (SO)

