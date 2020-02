Mercedes me Charge: costi convenienti nelle stazioni gestite da IONITY

Con Mercedes me Charge il brand di prodotti e tecnologie EQ, i clienti di EQC o di una plug-in con l'ultima generazione di infotainment MBUX (Mercedes-Benz User Experience) hanno la possibilità di accedere ad una delle più grandi reti di ricarica del mondo, con oltre 300 diversi operatori di stazioni di ricarica pubbliche (città, parcheggi, autostrade, centri commerciali, ecc.) solo in Europa. La navigazione ottimizzata EQC consente di trovare facilmente queste stazioni. L’accesso alle stazioni di ricarica è facilitato grazie alla carta Mercedes me Charge, all'App Mercedes me o il media display del veicolo. Per questo motivo non sono necessari contratti separati: dopo una semplice autenticazione, registrando il metodo di pagamento prescelto, i clienti beneficiano di una funzione di pagamento integrata con fatturazione. Ogni processo di ricarica viene registrato automaticamente. I singoli processi di addebito sono chiaramente elencati in una fattura mensile.

Super veloce ad un prezzo interessante: l'IONITY - Mercedes me Charge

Mercedes me Charge consente, inoltre, l'accesso alle stazioni di ricarica rapida della rete paneuropea IONITY. Soprattutto su lunghe distanze, i tempi di ricarica brevi assicurano un viaggio piacevole. Con il pacchetto IONITY, Mercedes-Benz offre ai suoi clienti EQC un conveniente modello contrattuale ad un prezzo di ricarica ridotto a 0,29 euro per chilowattora. I clienti EQC beneficiano del pacchetto IONITY senza alcun costo di base per un anno. Entro il 2020 IONITY costruirà e gestirà circa 400 stazioni di ricarica rapida lungo le principali arterie del traffico in Europa. IONITY nasce nel novembre 2017 come joint venture tra BMW Group, Mercedes-Benz AG, Ford Motor Company e il Gruppo Volkswagen con Audi e Porsche.

Arrivo sicuro: navigazione ottimizzata EQC

Sulla base di numerosi fattori, la funzione "Navigazione ottimizzata EQC" pianifica automaticamente il percorso più veloce tenendo conto del tempo di ricarica più breve, con la preferenza data alle stazioni di ricarica rapida. I fattori presi in considerazione includono l'attuale gamma elettrica, il consumo energetico di energia elettrica, le stazioni di ricarica disponibili e i dati meteorologici. Il conducente non deve necessariamente caricare completamente il veicolo, ma può farlo in modo flessibile in base al tempo totale di percorrenza. La pianificazione del percorso risponde anche dinamicamente alle modifiche.

Sempre alla temperatura ideale: preclimatizzazione

Ciò garantisce che l'interno del veicolo sia già alla temperatura desiderata al momento della partenza. Può essere programmato direttamente tramite MBUX o tramite l'app Mercedes me. Un sistema sofisticato con pompa di calore e diffusori elettrici raffredda o preriscalda l'interno. Offre anche l'opzione aggiuntiva di riscaldare specificamente il sedile del conducente o tutti i sedili.