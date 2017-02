Mercedes Unimog: impossibile fermalto

Quando il freddo della stagione invernale chiama l’Unimog c’e’, e combatte la neve e ghiaccio come nessun altro sa fare. Come accade a Leogang nella regione del Salisburghese. Nel comprensorio sciistico della zona nelle ore notturne le temperature toccano anche i -20°C e non è raro che si verifichino precipitazioni a carattere nevoso anche di 50 cm nel giro di poche ore. In questi casi è necessario che i mezzi spazzaneve siano su strada fin dalle cinque del mattino per garantire che le strade più trafficate siano sgombre di neve prima che inizino le ore di punta mattutine. Verso mezzogiorno vi è un nuovo turno di lavoro, per fare in modo che tutte le strade siano libere dalla neve nelle ore serali. In queste condizioni è indispensabile disporre di tecnologie affidabili e sofisticate, come quelle di cui si avvale la municipalità di Leogang, che nel 2016 ha acquistato un U 430 forte di dotazioni quali quattro ruote sterzanti, Electronic Quick Reverse e alleggerimento della lama sgombraneve.

Unimog di serie quattro ruote sterzanti per la massima maneggevolezza

Grazie alle quattro ruote sterzanti sia le ruote anteriori che quelle posteriori possono percorrere esattamente la stessa carreggiata, caratteristica importante, ad esempio, nei casi in cui l’Unimog effettui lo sgombero su un tratto in curva con neve alta e debba poi successivamente ripercorrere tale tratto. L’‘Electronic Quick Reverse’ garantisce invece rapidità nel passaggio tra marce avanti e retromarce, queste ultime ben 3 anziché una. Nel caso dello sgombero neve dalle aree di parcheggio, è infatti spesso necessario che il mezzo si sposti avanti e indietro e la rapidità dello shift marcia avanti/retromarcia e viceversa è garanzia di maggiore tempestività ed efficienza del servizio.

Centinaia di Unimog vengono utilizzati tutti i giorni nelle situazioni più estreme

Un’ulteriore importante highlight del mezzo è dato dall’alleggerimento della lama sgombraneve, che l’Unimog effettua grazie all’impianto idraulico facendo in modo che una parte del peso della lama sgombraneve venga trasferita all’asse anteriore. L’alleggerimento può essere regolato in modo continuo agendo sulla strumentazione. In questo modo aumenta la trazione sull’asse anteriore, si riduce l’usura della lama sgombraneve, oltre a prevenire eventuali danni al manto stradale e ridurre le emissioni sonore. Proprio come a Leogang nel Salisburghese centinaia di Unimog vengono utilizzati ogni giorno per sgomberare la neve dalle strade di tutta Europa, soprattutto nelle regioni alpine dove abbondanti nevicate sono all’ordine del giorno.