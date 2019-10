MercedesLegends: protagonista al Comics & Games 2019 a Lucca

Il prossimo 30 e 31 ottobre a Lucca si rinnova l’appuntamenco con il Comics & Games 2019, Mercedes-Benz continua la sua avventura nel mondo degli eSports e lancia una nuova sfida in qualità di sponsor della competizione ESL League of Legends EuroCup. Ad ospitare questo importante appuntamento sarà la Cattedrale degli eSports, una chiesa sconsacrata nel cuore della città medioevale che offrirà un palcoscenico unico, dove i campioni di League of Legends si daranno battaglia per decretare il vincitore di questa spettacolare competizione.

Il 30 e 31 ottobre, il Lucca Comics & Games 2019 ospita le fasi finali della ESL League of Legends EuroCup, l’ultima sfida di uno dei giochi di azione e strategia più dinamici e competitivi nel panorama degli eSports. Mercedes-Benz, sponsor dell’evento, sottolinea ancora una volta il proprio impegno del mondo degli eSports, consolidando un ramo importante nel settore del branded entertainment.

“La community degli eSports rappresenta per noi un target con un forte potenziale e una grande affinità con la mobilità del futuro”, ha dichiarato Mirco Scarchilli, Responsabile Marketing Communication Experience Mercedes-Benz Italia. “Un contesto giovane e dinamico, con un forte orientamento all’innovazione, che presenta numerosi elementi comuni al nostro Marchio.”

Tra i protagonisti dell’evento alcuni tra i modelli più iconici della Stella: la leggendaria 300 SL ‘Ali di gabbiano’, la Mercedes-AMG GT, massima espressione della sportività della Stella, e la Classe G, vera rock star della Casa di Stoccarda. Tre ‘super hero’ che daranno il benvenuto alle migliaia di visitatori che dal 30 ottobre al 3 novembre trasformeranno la città medioevale in una colorata e vivace kermesse.