Michael Lohscheller, CEO di Opel, riceve il premio “Eurostar 2019”

Con questo riconoscimento, la pubblicazione onora la rinascita del marchio Opel sotto la guida di Lohscheller, primo CEO di Opel nella storia a ricevere il premio “Eurostar”.

“È un grande onore per me ricevere questo premio, si tratta di un riconoscimento a tutto il nostro team che ha raggiunto risultati davvero incredibili negli ultimi mesi. Ogni giorno in Opel facciamo tutto il possibile per favorire la rinascita e rafforzare il profilo del nostro marchio, così ricco di tradizione. Possiamo essere orgogliosi dei risultati raggiunti all’interno di Groupe PSA e renderemo ancora più splendente il logo del Fulmine”, ha dichiarato Michael Lohscheller.

Dopo l’acquisizione di Opel da parte di Groupe PSA nell’estate del 2017, il management guidato da Michael Lohscheller ha sviluppato, in modo indipendente, un piano di ristrutturazione chiamato PACE!, con l’obiettivo di rendere Opel redditizia in modo sostenibile, globale ed elettrica. L’attuazione del piano sotto la direzione di Lohscheller ha consentito a Opel di raggiungere un risultato operativo corrente di 859 milioni di euro nel 2018, il margine operativo più elevato nei 157 anni di storia dell’azienda, dopo quasi 20 anni di perdite. Nella prima metà del 2019, Opel è riuscita a migliorare ulteriormente i propri risultati raggiungendo un risultato operativo di 700 milioni di euro in una situazione di difficoltà per l’intero settore.

“Opel ha avuto numerosi amministratori delegati negli ultimi anni, una mezza dozzina solo dall’inizio del secolo. Ma Michael Lohscheller è stato il primo che, dopo aver elaborato un piano approfondito, non è solo riuscito a realizzarlo, ma ha addirittura ottenuto risultati superiori alle attese”, ha dichiarato Luca Ciferri, direttore di Automotive News Europe.