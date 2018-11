Milano AutoClassica 2018, è iniziato il countdown

Mancano pochi giorni poi i riflettori si accenderanno sull' ottava edizione di Milano AutoClassica – Salone dell’Auto Classica e Sportiva, in programma a Fiera Milano (Rho) il 23, 24 e 25 novembre 2018 : il grande hub degli amanti delle leggende automobilistiche è l’imperdibile appuntamento glamour che mobilita espositori e visitatori italiani ed esteri appassionati di modelli storici e moderni. Anche quest’anno Milano AutoClassica propone un’ attenta selezione quantitativa e qualitativa di auto classiche sportive, in linea con la classe e l’esclusività che, da sempre, la contraddistinguono. La proposta spazia dagli anni ‘20 agli anni ‘90 con una forte presenza di modelli degli anni ’60 e ’70.

L’ASTA CAMBI MILANO-SPORT&RACE CARS

Sabato 24 novembre, un evento straordinario per gli appassionati del settore: l'asta "Milano-RACING & SPORT CARS" a cura della Casa d'aste CAMBI, prima in Italia per fatturato nel 2017. Una selezione molto particolare per l’unicità delle auto d'epoca e da collezione proposte, molte delle quali appartengono alla Scuderia Giudici di proprietà del noto pilota e team manager Gianni Giudici, che nel corso della sua lunga carriera sportiva ha condotto auto di diversa tipologia (Rally, Dtm, Indycar, Prototipi, GranTurismo, etc) prendendo parte a prestigiose competizioni come LeMans, Daytona, Nürburgring, Spa-Francorchamps, Monza ed altre. L’asta che attirerà appassionati e curiosi da tutta Europa sarà composta da circa 45 pezzi, tra auto sportive e auto da corsa, di cui quest'ultime rappresenteranno l'85% delle auto in vendita. Tra queste due splendide auto da corsa esemplare unico, facenti parte della storia contemporanea della Maserati, una GranSport GT3 "Laboratorio" e una GranSport "Trofeo" con specifiche per gare di durata. Queste due vetture della casa del Tridente hanno partecipato nel 2006 alla 24 Ore del Nürburgring, schierate dalla squadra ufficiale "Maserati R&D Factory Team" e per questo meritano dovuta attenzione a fini collezionisti e storici.

OSPITE D’ECCEZIONE: RETRO CLASSICS STOCCARDA

Altra grande novità di questa edizione, la presenza in Fiera di Retro Classics Stoccarda che oltre ad essere uno dei più rinomati eventi europei nel panorama internazionale d’auto d’epoca è la più grande fiera al mondo per quantità di espositori e superficie occupata. Retro Classics Stoccarda ha scelto il palcoscenico di Milano AutoClassica per incontrare i suoi più importanti espositori e collezionisti tedeschi, allestendo una grande area espositiva dove sarà esibita un’inedita selezione di vetture provenienti dalla Germania.

UNA GRANDE E RICCA ESPOSIZIONE DI MODELLI HERITAGE SENZA ETA’

Il percorso espositivo di Milano AutoClassica punta a valorizzare la memoria storica dei marchi automobilistici presenti con l’heritage dei loro modelli più rappresentativi accanto alle proposte più attuali, riunendo in un unico contesto un numero sempre crescente di collezionisti, appassionati di motori, nonché utenti alla ricerca dell’ultimo modello con cui sostituire la propria vettura. La felice contaminazione tra passato, presente e futuro attrae i cultori dell’automobile di ogni età e tempo, accomunati dalla medesima passione.

Una selezionata schiera di commercianti è presente alla manifestazione con un ricco parterre di auto d’epoca dove individuare l’occasione perfetta per ogni visitatore, anche per chi si avvicina alle vetture classiche per la prima volta che potrà spaziare tra modelli ed offerte per ogni gusto e portafogli, con prezzi a partire da 5.000 Euro. Nel Padiglione 22 ritorna l’esposizione dedicata ai ricambi con 180 Aziende selezionate presenti.

LE CASE PARTNER

Tra i marchi più prestigiosi che esporranno i loro modelli su una superficie di 50mila metri quadrati segnaliamo Bentley, BMW Club Italia, Ferrari Classiche, Lotus, McLaren, Musei Ferrari, Pagani e Porsche Classic.

AREA INCONTRI ACI STORICO DI MILANO AUTOCLASSICA

Sede di diversi incontri (convegni, seminari e presentazioni di libri di settore), l’Area Incontri di ACI Storico offrirà un ricco calendario di intrattenimenti nell’ospitalità allestita nel cuore di Milano AutoClassica. Interessante l’appuntamento quotidiano live con Andrea Farina e il suo format “Perché comprarla Classic“, sulla falsariga del programma di successo di Motor1.com Italia, guida all’acquisto dedicata agli appassionati di auto d’epoca e young timer . Nel salotto di Milano AutoClassica il dibattito si animerà appassionatamente grazie all’ offerta di auto storiche da sogno da far entrare nel proprio garage.

Atteso anche il ritorno di Davide Cironi, Direttore di DriveExperience.it, che incontrerà i suoi lettori e, con l’occasione, presenterà il suo nuovo libro.