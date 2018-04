Milano rally Show arrivano le smart EQ fortwo e-cup

Il monomarca 100% elettrico smart EQ fortwo e-cup accende sia la pista (Misano, Vallelunga e Mugello) che la strada (Roma, Torino e Milano). Dopo il debutto dello scorso 14 aprile avvenuto in concomitanza con l’E-Prix di Roma, infatti, il circus prosegue il suo tour italiano.

Il 28 e 29 luglio le 16 smart coinvolte nel trofeo si sfideranno, infatti, in un contesto completamente inedito che permetterà di esaltare la versatilità e il piacere di guida della citycar a zero emissioni in versione race. Una ‘stracittadina’ che rende il calendario della smart EQ fortwo e-cup ancora più avvincente e competitivo, mettendo a dura prova l’abilità dei piloti. Le 16 smart in gara si contenderanno il podio attraversando la città da Piazza Gae Aulenti a CityLife, passando per l’area dell’Expo, il velodromo Vigorelli e il tracciato di Arese, con impegnative prove speciali, su strada e in pista, anche in notturna.

Il Milano Rally Show si inserisce nel calendario delle tappe della smart EQ fortwo e-cup e rende il trofeo ancora più coinvolgente, allargando la sfida anche al mondo del rally, offrendo ai piloti la possibilità di sfruttare a pieno le doti della smart EQ fortwo: versatile, agile e scattante come mai prima d’ora.

“smart interpreta la mobilità elettrica nella sua dimensione migliore: agilità e scatto per un piacere di guida senza compromessi ed a zero emissioni locali”, ha dichiarato Lucio Tropea, smart & innovative sales Senior Manager Italia. “Portare il trofeo smart EQ fortwo e-cup all’interno dei contesti cittadini è una nuova espressione del nostro impegno verso città lungimiranti come Milano in cui vogliamo costruire, insieme alle amministrazioni locali, la mobilità del futuro”

Maneggevole come nessuna e mai come oggi divertente da guidare, la nuova generazione 100% elettrica firmata smart accende una nuova era della mobilità che incrocia il piacere di guida con la massima sostenibilità ambientale. Le nuove smart EQ fortwo coupé e cabrio, insieme alla versione a quattro posti forfour, sono la scelta ideale per la mobilità cittadina, grazie al propulsore con batteria agli ioni di litio da 17,6 kWh, garantita 8 anni / 100.000 km, e un’autonomia di 160 km a zero emissioni.

Per renderla ancora più sportiva e conforme ai requisiti di sicurezza per le competizioni motoristiche, il team di LPD ha sottoposto la smart EQ fortwo a diversi interventi, svelati già al primo sguardo dall’inedito kit aerodinamico.

Scende sensibilmente il peso complessivo della vettura che da 900 kg passa a 750, grazie anche a numerosi elementi racing in carbonio. L’introduzione del roll-cage in combinazione con la cellula tridion, rappresenta un ulteriore elemento per la sicurezza dei piloti. I due sedili lasciano il posto ad un unico sedile racing realizzato interamente in vetroresina e anche il set-up è stato adattato alle esigenze di gara con l’adozione di nuove molle e nuovi ammortizzatori.

“Il trofeo smart EQ fortwo e-cup apre una nuova porta d’ingresso al mondo del motorsport”, ha dichiarato Massimo Arduini CEO di LPD. “Un concept inedito che riesce a coniugare divertimento e competizione, accessibile anche ai tanti giovani che cercano un’occasione per entrare nel circus delle competizioni, a partire dai 16 anni di età.”

Il calendario del trofeo smart EQ fortwo e-cup

14 aprile: Roma Launch Parade @ Rome E-Prix

8-10 giugno: Torino Circuito cittadino

23-24 giugno Autodromo di Misano Pista

28-29 luglio Milano – Milano Rally Show Circuito cittadino

15-16 settembre Autodromo di Vallelunga Pista

27-28 ottobre Autodromo del Mugello Pista