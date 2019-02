Arriverà nel 2020 la MINI John Cooper Works GP da 300 CV

Lo sviluppo della produzione in serie per la nuova MINI John Cooper Works GP sta entrando ora in una fase cruciale, vale a dire sul circuito di gara, dove i test della vettura verranno effettuati nel corso dei prossimi mesi. Basandosi sulla tradizione di John Cooper Works, la sospensione sviluppata appositamente per questo modello sarà adattata in modo preciso alla maggiore potenza del nuovo motore. Le proprietà aerodinamiche rigorosamente definite e un peso ottimizzato vanno di pari passo con la relativa tecnologia di trazione e sospensione per creare un pacchetto all-in ottimale per prestazione elettrizzanti.

L'applicazione della tecnologia e della competenza motoristica permetterà il raggiungimento di nuovi record nella lotta contro il tempo. Il punto di riferimento è la migliore sportiva dell'ultima generazione MINI. Il tempo sul giro del Nürburgring-Nordschleife raggiunto dal modello precedente della nuova MINI John Cooper Works GP è stato di 8:23 minuti - più veloce di molte auto sportive dei segmenti più alti. In effetti, MINI tradizionalmente lascia dietro di sé concorrenti apparentemente superiori. Nelle mani del designer di Formula 1 John Cooper, la classica Mini stessa è maturata fino a diventare una piccola ma potente macchina da corsa che ha battuto regolarmente i grandi protagonisti nel loro stesso gioco, non da ultimo con le sue tre vittorie assolute al Monte Carlo Rally.

La nuova MINI John Cooper Works GP attinge ai geni sportivi della MINI con l'obiettivo di creare una macchina da corsa di qualità superiore, infatti incarna questa nozione nella sua forma più estrema. Il modello precedente è stato prodotto in un'edizione limitata di 2000 veicoli, così come la MINI Cooper S con il kit John Cooper Works GP rilasciata sul mercato nel 2006. Entrambi sono diventati modelli da collezione molto ambiti. La nuova edizione è già attesa con impazienza dai fan dei marchi MINI e John Cooper Works.