Mini svela la Countryman ALL4 plug-in hybrid,43 km con una ricarica

Con alle spalle il Gruppo BMW, prima o poi, doveva succedere anche per MINI. Cosa? L’inizio dell’elettrificazione. “Con la MINI Cooper S E Countryman ALL4 plug-in Hybrid – spiega Roberto Olivi direttore della comunicazione di BMW Italia – inizia un nuovo capitolo della storia MINI, quello che da’ il via alla strategia dell’elettrificazione, partendo proprio dalla tecnologia ibrida”.

Anche per il brand di lusso inglese (ma di proprietà BMW), quindi, inizia il viaggio verso la mobilità esclusivamente elettrica; viaggio da farsi, per il momento, al volante della nuova Countryman, la vettura che ha permesso a MINI di rinascere. E alla grande, visto e considerati i volumi di vendita. Mobilità a emissioni zero abbinata a un’agilità sportiva e a una straordinaria versatilità = MINI Cooper S E Countryman ALL4 plug-in Hybrid. Tutto vero, anche perché testato da Milano (e ci fa piacere che per una presentazione europea BMW abbia scelto proprio una città italiana) a Como e dintorni. A garantire tale mobilità un motore a benzina e un motore elettrico che, insieme, generano una potenza di sistema di 224 CV.

Il primo è posizionato sotto il cofano ed è un tre cilindri da 1.5 litri con tecnologia MINI TwinPower Turbo dell’ultima generazione di propulsori del BMW Group. Spinto da 136 CV e una coppia massima di 220 Nm, è abbinato ad un cambio automatico Steptronic a 6 rapporti modificato che trasmette la forza alle ruote anteriori. Il motore elettrico, invece, si trova sotto il piano del bagagliaio: costruito secondo il principio di un motore sincrono ibrido, si distingue soprattutto per la potenza particolarmente elevata di 88 CV rispetto al peso e alle dimensioni, e genera una coppia massima di 165 Nm, richiamabili già nell’avviamento da fermo, come è caratteristico dei propulsori elettrici. Inoltre, il motore offre un’erogazione lineare di potenza fino ai campi di regime superiori e un rendimento molto elevato. Il motore elettrico trasmette la propria potenza all’asse posteriore attraverso un cambio a rapporto unico a due livelli.

E la batteria? Ovviamente agli ioni di litio ad alta tensione, è stata posizionata direttamente davanti al motore elettrico, sotto il divanetto posteriore. L’unità è composta di cinque moduli di rispettivamente 16 cellule e viene prodotta, analogamente al motore elettrico, nello stabilimento di Dingolfing, il competence center di BMW Group per la tecnologia eDrive.

La batteria ad alta tensione ha una capacità di 7,6 kWh. Quando viene collegata a un Wallbox dalla potenza di carica di 3,6 kW può essere caricata completamente in 2:30 ore. Per la carica alla normale presa di corrente si devono prevedere 3:15 ore.

A proposito di eDrive, sulla MINI Cooper S E Countryman ALL4 plug-in Hybrid, è presente un comando che permette di guidare al guidatore di selezionare tra tre modalità di guida: Auto eDRIVE, MAX eDRIVE e SAVE BATTERY.

La prima garantisce una guida esclusivamente elettrica fino a 80 km/h, a velocità superiori accensione del motore endotermico, soprattutto nelle accelerazioni forti o quando il livello di carica della batteria è inferiore al 7 per cento; la modalità MAX eDRIVE permette di viaggiare esclusivamente in elettrico fino a 125 km/h mentre la terza modalità permette, soprattutto frenando e rilasciando leggermente il pedale dell’acceleratore, di recuperare la carica elettrica della batteria oltre il 90%. Durante il nostro test drive ci ha colpito soprattutto l’efficacia di questa modalità SAVE: partiti dal centro di Milano destinazione lago di Como, infatti, dopo aver percorso 40 km (la casa garantisce 40 km di autonomia elettrica e sono reali), abbiamo inserito la modalità SAVE con l’intenzione di ricaricare un po’ la nostra batteria. Bene, sono bastati una quindicina di minuti per riportare la carica al 95%. Arrivati a destinazione dopo aver percorso circa 80 km, abbiamo dato un’occhiata all’indicatore del carburante che, nel frattempo, era sceso di una sola “tacca”, a conferma di un consumo molto basso.

Trattandosi di una vettura ibrida c’è da chiedersi (e da verificare) come si ricarica la batteria, quant’è l’assorbimento reale dell’elettricità e, soprattutto, quanto costa fare un pieno, anche per chi abita in un condominio. Detto questo, nulla toglie alla nuova MINI Cooper S E Countryman ALL4 plug-in Hybrid che è davvero una grande vettura, garantita dalla tecnologia del Gruppo BMW (che è una garanzia assoluta) e da un ottimo rapporto qualità/prezzo. Il listino, in vigore dal 1° luglio 2017, prevede, infatti, un prezzo di partenza di 38.050 euro.