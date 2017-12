Mini Yours Customised: la personalizzazione diventa esclusiva

Dal 2018 la personalizzazione tipica di MINI raggiunge un nuovo livello. La casa automobilistica britannica crea MINI Yours Customised per offrire l’opportunità al cliente di personalizzare determinati dettagli della vettura, scegliendo direttamente il design preferito. I clienti possono così trasformare il proprio veicolo in una versione speciale personalizzata. L’innovativa iniziativa sarà disponibile nel corso del 2018 per diversi modelli MINI in Europa ed in altri importanti mercati internazionali. La gamma di servizi di MINI Yours Customised comprenderà gli inserti per i supporti laterali degli indicatori di direzione conosciuti come side scuttle, la modanatura della plancia lato passeggero all’interno, i battitacco illuminati a LED e i proiettori a LED per le luci di cortesia sulle portiere.

I clienti possono scegliere, disegnare e ordinare le componenti disponibili nella gamma di prodotti MINI Yours Customised direttamente dal negozio online creato appositamente per il nuovo programma. I prodotti personalizzati saranno quindi realizzati utilizzando procedure innovative di produzione, come la stampa 3D e il lettering al laser. Il processo produttivo avanzato permette la realizzazione dei desideri del cliente e i prodotti personalizzati saranno consegnati nell’arco di poche settimane. Le parti sono state progettate in maniera tale da essere integrate nel veicolo dal cliente stesso o dal partner di servizio MINI che partecipa all’iniziativa. Al cliente è consentito fare questa operazione più di una volta. Ciò assicura che, qualora il veicolo venga successivamente venduto, le singole componenti possano essere scambiate.