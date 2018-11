Mitsubishi Outlander PHEV MY 2019, prestazioni pulite

Mitsubishi presenta il nuovo Outlander PHEV 2019, il risultato di una lunga storia, costellata di successi, dell’elettrico Mitsubishi ed è al contempo il precursore di una gamma ben più ampia che unisce l’architettura dei SUV al sistema di propulsione degli EV – 100% elettrico nella versione ibrida elettrica plug-in messa a punto dalla Casa.

Outlander PHEV, senza rinunciare all’indole da SUV, gode infatti di tutti i vantaggi dell’asset di un EV: fluidità, efficienza, varie opzioni di ricarica di serie (in viaggio, rigenerazione, Charge Mode, ricarica plug-in standard, ricarica plug-in rapida), emissioni zero nell’uso quotidiano in quasi tutti i tragitti (e comunque limitate sulle lunghe distanze), senza contare la piena compatibilità con gli eco-sistemi elettrici intelligenti del futuro, a partire della smart grid V2G/V2H. Outlander PHEV è inoltre già “WLTP Approved” e grazie ai suoi soli 46 g/km di CO 2 si pone ai vertici della categoria e come uno dei pochi player al di sotto della soglia dei 50 g/km di CO 2

Presentato nel 2012 nella sua prima release al Salone dell’Auto di Parigi, Outlander PHEV nasce come modello precursore: si tratta del primo SUV, con quattro ruote motrici, disegnato sull’architettura di una vettura elettrica. In questi anni, questa proposta di Mitsubishi - che unisce stile, prestazioni, dinamicità e rispetto per l’ambiente - si è costantemente evoluta affermandosi sul mercato europeo e diventando l’ibrido plug-in più venduto, raccogliendo apprezzamenti crescenti anche in quei mercati con forti player locali.

Grazie alla generosa coppia del motore endotermico, dei due motori elettrici e al Super-All Wheel Control (S-AWC), Mitsubishi Outlander PHEV fornisce una guida piacevole e rilassante garantendo silenziosità, tranquillità e stabilità e risultando sofisticato e al contempo pratico, facile e intuitivo. Outlander PHEV risponde accuratamente a qualsiasi comando garantendo il totale controllo della vettura. Grazie all’innovativo doppio motore elettrico 4WD unito al sistema Super All Wheel Control (S-AWC) la distribuzione della coppia viene ottimizzata a ciascuna ruota motrice consentendo una guida fluida, una forte accelerazione, la massima sicurezza e una sorprendente maneggevolezza in qualsiasi condizione. Questo rende Outlander PHEV unico nel suo genere, infatti è l’unico SUV plug-in a trazione integrale permanente.

Anche sui terreni più difficili trazione e stabilità restituiscono una manovrabilità precisa che può contare su un sistema di controllo che integra il MASC/MATC (Mitsubishi Active Stability/Traction Control), la trazione integrale permanente a doppio motore a controllo elettronico, il dispositivo di controllo imbardata attivo AYC (Active Yaw Control) ed il controllo di trazione TCL (Traction Control). L’automobilista potrà sempre scegliere la modalità di guida tra NORMAL, SNOW, la modalità LOCK che ripartisce la trazione tra tutte e quattro le ruote motrici migliorando ulteriormente la stabilità della vettura e l’ultimissima integrazione SPORT che permette di utilizzare al meglio la potenza e l’accelerazione dell’auto. Inoltre, la funzione ECO permette di massimizzare le prestazioni della vettura riducendo consumi e aumentandone l’autonomia in Ev e/o Hybrid. I due motori elettrici indipendenti, montati anteriormente e posteriormente, garantiscono alla trazione integrale un’incredibile prontezza di risposta, mentre il sistema Super All-Wheel Control (S-AWC) offre massima stabilità di guida e una manovrabilità lineare intuitiva.

Il potente motore 2.4 a benzina fornisce una potenza massima di 134 CV e garantisce elevata efficienza, con emissioni di CO2 ridotte al minimo mentre il generatore trasforma la potenza del motore in elettricità per ricaricare la batteria di trazione e assistere i motori, quando necessario.

La Power Drive Unit (anteriore) e la Electric Motor Control Unit (posteriore) sono le due centraline di controllo che contribuiscono ad aumentare l’efficienza energetica ed il controllo dei motori elettrici, traducendosi in un’erogazione istantanea della coppia massima, superiore persino a quella di un motore benzina da 3.0 litri. Outlander PHEV, infatti, è in grado di sviluppare una potenza totale (motore benzina e i due motori elettrici) pari a 224 CV. La batteria (potenziata del 15 % rispetto al precedente MY) è posta sotto il pavimento per massimizzare gli spazi interni ed abbassare il baricentro, a vantaggio della sicurezza e della manovrabilità.



Gli interni di Outlander PHEV sono una vera oasi di comodità con un generoso spazio per le gambe, dotazioni e servizi da luxury car ed una impareggiabile armoniosità alla guida. I sedili dell’auto sono stati ridisegnati e rifiniti con materiali di alta qualità con la possibilità di reclinazione dei posteriori che soddisfano numerose esigenze di spazio del bagagliaio.

In fatto di tecnologie, Outlander PHEV è dotato degli ultimissimi sistemi di assistenza e sicurezza alla guida. Guidatore e passeggeri possono godere della tranquillità garantita dalla scocca RISE, uno dei capisaldi di Mitsubishi, ottenuta dall’assemblaggio di piastre in acciaio ad alta resistenza alla trazione e all’aggiunta di adesivi strutturali, che consentono un’importante riduzione del peso del telaio mantenendo un elevato livello di sicurezza.

Una serie di dispositivi ADAS esalta la dotazione tecnologica di Outlander PHEV MY19. Dal Forward Collision Mitigation (FCM), di serie su tutte le versioni, che aiuta a prevenire il rischio di collisione frontale, al Blind Spot Warning (BSW), che utilizza sensori radar nel paraurti posteriore per individuare i veicoli sui punti ciechi posteriori e sui lati destro e sinistro, al Cruise Control Adattivo (ACC) che consente di mantenere la distanza impostata rispetto al veicolo che precede sia ad alta che a bassa velocità. Il Lane Departure Warning(LDW) segnala al conducente, tramite indicazione visiva e acustica, le deviazioni non intenzionali dalla corsia di marcia mentre, per aumentare la sicurezza, il comfort e la facilità di guida notturna, l’Automatic High Beam permette di passare automaticamente agli anabbaglianti quando rileva un veicolo davanti.



Le dimensioni di Outlander PHEV non saranno mai un problema nelle manovre di parcheggio: i sensori di parcheggio anteriori e posteriori e il Multi Around Monitor aiutano a parcheggiare senza fatica la vettura dando visibilità a tutti i punti ciechi; il Rear Cross Traffic Alert (RCTA), invece, rileva veicoli in avvicinamento con la retromarcia inserita, migliorando ulteriormente la semplicità di manovra in parcheggio.

Non solo, Outlander PHEV MY19 dispone dell’UMS (Ultrasonic Misacceleration Mitigation System), un sistema costituito da una serie di sensori sia anteriori che posteriori che emettono un segnale acustico e visivo sul monitor della vettura qualora si rilevi la presenza di ostacoli e che controllano anche la coppia motrice causata da involontaria pressione dell’acceleratore.

Viaggiare sul nuovo Outlander PHEV equivale alla garanzia di massima silenziosità e serenità all’interno: 7 airbag proteggono conducente e passeggeri, mentre lo specchietto retrovisore fotosensibile riduce l’abbagliamento dei fari delle auto consentendo una guida più sicura e una visuale migliore. L’ASC (Active Stability Control) consente la regolazione automatica dell’erogazione di potenza del motore frenando le ruote interessate in caso di perdita di trazione su terreni sdrucciolevoli e l’Hill Start Assist (HSA) aiuta ad impedire l’arretramento del veicolo nelle partenze in salita e tanto altro ancora.



La plancia di Outlander PHEV permette di controllare ogni aspetto legato alla guida elettrica, monitorando consumi, gestione dell’energia e molto altro.L’indicatore di utilizzo dell’energia segnala in ogni momento se si sta guidando in modo efficiente spostando la lancetta verso Power, Eco o Charge. Il tasto EV permette al conducente di decidere in assoluta autonomia se e quanto utilizzare la propulsione in modalità completamente elettrica senza mai coinvolgere il motore endometrico con la possibilità di tenere sempre d’occhio l’autonomia grazie al display multifunzione che visualizza una serie di informazioni relative al sistema PHEV come l’autonomia residua, la percentuale di funzionamento in EV, l’andamento della ricarica del pacco batterie e l’indicazione del flusso di energia.

Inoltre, Outlander PHEV è dotato di Energy management che consente di utilizzare il sistema audio e l'area condizionata anche durante la ricarica senza utilizzare la batteria dell’auto. Il pratico display mostra infatti il flusso di energia durante la carica. A proposito di ricarica: caricare Outlander PHEV è semplicissimo. Basta collegare l’auto ad una presa elettrica domestica per una ricarica completa in circa 4 ore con il caricabatteria di bordo e il cavo di ricarica in dotazione con control box di sicurezza e presa Schuko. In alternativa, è possibile utilizzare il sistema di carica rapida, che in circa 25 minuti consente di ricaricare fino all’80% della capacità della batteria, presso le stazioni di ricarica che dispongono di queste specifiche colonnine.

Outlander PHEV è anche divertimento a bordo grazie al controllo intuitivo del proprio dispositivo con una connettività semplice e rapida con i sistemi Android Auto™ e Apple CarPlay. Basta collegare il proprio Android™ o iPhone alla porta USB per controllare le proprie applicazioni preferite sul display touch screen da 7 pollici. Lo Smartphone Link Audio Display (SDA) offre anche le funzioni di telefono, di musica tramite Bluetooth®, di riproduzione di contenuti da dispositivi attraverso USB collegati come lettori audio digitali, e le funzioni caratteristiche come radio AM/FM e DAB. I pratici comandi al volante permettono inoltre di gestire l’impianto audio, la telefonia in vivavoce Bluetooth® e il Multi Around Monitor (tramite l’apposito bottone) con la massima facilità di accesso. Il nuovo impianto audio sviluppato in collaborazione con Rockford Corporation regala una qualità acustica spettacolare, prodotta da nove diffusori che distribuiscono nell’abitacolo un audio impeccabile. Lo SDA inoltre ti permette di programmare ricariche e visualizzare, in qualsiasi momento: il flusso di energia, i consumi istantanei di benzina e elettricità, lo storico dei consumi e quanto è “green” la tua tipologia di guida.

Inoltre, grazie alla App “Mitsubishi Remote Control”, lo smartphone si trasforma in un pratico telecomando con cui impostare il timer per la ricarica, programmare la ricarica in orario notturno o quando i costi di ricarica sono più convenienti, monitorare il tempo di ricarica rimanente, impostare il sistema di raffreddamento e riscaldamento per non consumare la batteria ecc.

MITSUBISHI OUTLANDER PHEV MY19 - SPECIFICHETECNICHE