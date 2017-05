Mobilità sostenibile: la strategia FCA sul gas naturale e la sinergia con Snam

Nel dibattito ambientale dei nostri giorni, la riduzione delle emissioni generate dai mezzi di trasporto è divenuta ormai un tema centrale. L’impiego di una tecnologia per finalità ambientali è legato alla domanda del mercato, a quello che i clienti indicano di volere. L’Italia è un mercato dominato da vetture di segmenti piccoli, dai bassi costi di gestione e con prezzi contenuti. La sostenibilità economica è quindi un fattore imprescindibile per la buona riuscita di qualsiasi scelta tecnologica finalizzata a ridurre le emissioni. Il nostro, per quanto riguarda l’alimentazione a metano, è il primo mercato europeo per consumi per autotrazione con più di 1 miliardo di metri cubi consumati nel 2015, oltre 1 milione di veicoli attualmente in circolazione e 1100 stazioni di rifornimento. Ecco perché vale la pena soffermarsi sui vantaggi che realmente porta l’utilizzo di queste alimentazioni alternative. Innanzitutto assicurano una riduzione delle emissioni quantificabile in circa il 40% in meno di CO2, circa il 94% in meno di NOx e circa il 95% in meno di PM (particolato), dando un contributo decisivo all’abbattimento delle polveri sottili.

I vantaggi del metano, inoltre, si estendono anche alla sfera economica, poiché il metano in Italia ha costi nettamente inferiori rispetto ai carburanti tradizionali. Spingere sul metano significa anche valorizzare un’eccellenza italiana. Il settore del gas naturale, infatti, vanta già oggi un fatturato di 1,7 miliardi di euro l’anno e circa 20 mila addetti. È inoltre un'opportunità di creazione di valore per le famiglie, imprese e pubblica amministrazione, grazie ai risparmi generati dall'utilizzo dei veicoli a gas naturale e ai tempi di realizzazione brevi, forti di una tecnologia consolidata, sicura e affidabile.

“ A Pomigliano abbiamo prodotto la 300.000 esima Panda Natural Power – dichiara con orgoglio Gianluca Italia, Head of Fca Italy, Head of Fleet & Business Sales EMEA – Un motivo in più per continuare su questa strada e per dare la possibilità a tutti di guidare una vettura a GPL o a Metano”.

Come? Abbiamo chiesto a Italia. “Con la proposta EcoFree che coinvolge la gamma GPL e Metano di Fiat e Lancia. In pratica, a seconda del modello scelto (metano: Lancia Ypsilon, Fiat Panda, Punto, 500L, Qubo, Doblò; GPL: Lancia Ypsilon, Fiat Panda, 500, Punto, 500L, 500X, Tipo), per tutto il mese di maggio il cliente potrà avere fino a 5 mila euro di vantaggi, che diventano ben 6 mila euro se sceglie il finanziamento EcoFree”.

Niente male, soprattutto se si considera che l’eventuale scelta di acquisto di una vettura a GPL e metano, conviene per 3 motivi: 1) la sicurezza di guidare una vettura il cui impianto è stato fabbricato e progettato dal costruttore; 2) il pieno costa meno di 16 euro e garantisce una autonomia di 370 km; 3) si hanno fino a 5.00 euro di vantaggi che diventano 6.000 euro grazie al finanziamento EcoFree. E con i tempi che corrono c’è da farci un pensierino…

Questa promozione, ovviamente, vale anche Fiat Professional, il brand veicoli commerciali del gruppo sulla gamma ecologica a metano (Ducato, Fiorino e Doblò) a maggio, a seconda del modello scelto, i clienti hanno a disposizione fino a 12.000 euro di vantaggi sui mezzi in pronta consegna e in più, con il finanziamento EcoFree i vantaggi aumentano. E se avete la fortuna di essere residenti in Emilia Romagna, si aggiungono 2.500 euro di sconto EcoBonus.