Montecarlo, una sfida unica con o senza neve!

Rispettivamente al settimo e nono posto, Craig Breen-Scott Martin e Kris Meeke-Paul Nagle hanno vissuto giornate diametralmente opposte. Quando il primo equipaggio, senza fortuna, stava scivolando in decima posizione dopo un problema ai freni, lo stesso è risalito nella gerarchia della competizione.

Con o senza neve, il “Montecarlo” resta una sfida significativa in ogni momento. In evidenza le condizioni delle strade, spesso estremamente difficili, con umidità sul loop al mattina, poi pioggia nel pomeriggio. Ma gli equipaggi Citroen Total WRT Abu Dhabi non si sono fatti sorprendere dai capricci del tempo e inizialmente hanno optato per quattro pneumatici morbidi lisci Michelin (S6) e due super soft (SS6), prima di concentrarsi sul secondo sei SS6.

Craig Breen era partito forte. Ma era rimasto vittima di una pietra che gli aveva danneggiato i freni. Su consiglio della squadra, ha potuto effettuare una riparazione di fortuna.

Costretto peraltro a una gara di attesa, ha dovuto ridimensionare i suoi obiettivi. Ma nella seconda corsa attraverso Roussieux-Eygalayes (30,54 chilometri) ha confermato la sua predisposizione anche su questo terreno insolito.

In seguito all’incidente del giorno prima, Kris Meeke aveva avuto invece un avvio prudente, ma il passaggio attraverso l’assistenza del Sud e l’adeguamento effettuato in quel momento al suo C3 WRC gli hanno consentito di restare protagonista.

Le differenze sono già evidenti, con gli equipaggi Citroën Total Abu Dhabi WRT che sperano di beneficiare delle precipitazioni attese per domani a nord di Gap.

CLASSIFICA SECONDO GIORNO