Mopar lancia il concorso “Iscriviti & Vinci”

Da domani 30 gennaio parte il nuovo concorso “Iscriviti & Vinci” promosso da Mopar, il brand dedicato ad assistenza, ricambi e supporto al cliente per i veicoli FCA. Valido in Italia, Germania, Austria e Francia sino al 30 aprile 2019, mette in palio buoni acquisto spendibili su Amazon, la più importante piattaforma di e-commerce. In dettaglio, i primi quattro premi consistono in un buono del valore di 2.500 euro, dal quinto al 14esimo un buono del valore di 500 euro e dal 15esimo al 114esimo un buono da 100 euro. Inoltre dallo scorso dicembre, su Amazon Marketplace è possibile trovare un assortimento di 1300 articoli firmati Mopar, orientati al fai da te: un modo per rispondere alle esigenze di una clientela sempre più evoluta e digitalizzata. Questo per Mopar il primo passo verso il lancio di uno store on line dedicato.

Il concorso si rivolge ai possessori di vetture Alfa Romeo e Fiat e dei SUV Jeep®. Per partecipare sarà sufficiente iscriversi alle piattaforme my Alfa Romeo, my Fiat e my Jeep, registrandosi al sito http://www.mopar.eu/eu/owner/ e accedendo alla pagina relativa al marchio del proprio veicolo. L’utente, effettuando la registrazione e il log-in all’area riservata, potrà lasciare i propri dati per partecipare all’estrazione prevista entro il 30 maggio.

my Alfa Romeo, my Fiat e my Jeep sono le esclusive aree riservate online sviluppate da Mopar che raccolgono servizi esclusivi, contenuti personalizzati e promozioni dedicate al proprio veicolo. Navigando sul portale è possibile accedere a un ampio ventaglio di informazioni e utility sul mondo del post vendita: dagli accessori ai ricambi originali, dal customer care al merchandising.. È inoltre possibile trovare le concessionarie più vicine, contattarle in modo semplice e veloce e prenotare online gli appuntamenti per tagliandi di manutenzione o per altri interventi. Si possono consultare online i dati della propria auto,il libretto d’uso e manutenzione e trovare tutte le informazioni sulle estensioni di garanzia e sui piani di manutenzione dedicati al proprio veicolo.