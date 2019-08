55° RALLY DEL FRIULI Ciuffi con la 208 R2B primi nel due ruote motrici

È ancora Peugeot! Grandissima prestazione della squadra ufficiale del Leone con la 208 R2B guidata da Tommaso Ciuffi al 55° Rally del Friuli. Navigato dal fidato Nicolò Gonella, il pilota toscano ha saputo accumulare secondi su secondi di vantaggio nel corso delle 11 prove speciali vincendo così il rally nella categoria 2 Ruote Motrici. Ancor più significativo, se possibile, l’8° posto assoluto in classifica generale della gara! Un risultato frutto della grande preparazione e strategia azzeccata da parte della squadra, ma anche di una Peugeot 208 che si conferma ancora una volta una gran vettura con cui correre nelle competizioni. La prima volta di Tommaso e Nicolò al Rally friulano è stata quindi un grande successo ed il vantaggio sui diretti inseguitori è lì a testimoniarlo. Oltre due minuti e mezzo sui diretti inseguitori sono frutto di una gestione attenta dell’intera gara e di un’auto che ha saputo esser protagonista del week end.

Grande soddisfazione da parte del team che ora si riposa per qualche giorno ma che sta già pensando al penultimo appuntamento di campionato, a Verona, col 37° Rally 2 Valli, il prossimo 10 ottobre.

Tommaso Ciuffi (pilota ufficiale Peugeot Sport Italia su 208 R2B): “Che soddisfazione!! Ci contavamo ma non era scontato vincere qui, la prima volta per noi in terra friulana. È stata una gara bella, caratterizzata dal gran caldo ma anche da una grande prestazione della macchina, davvero perfetta. Grazie anche all’ottimo lavoro delle gomme Pirelli, abbiamo portato altro fieno in cascina e il vantaggio punti in campionato si consolida. Bene così! Grazie a tutta la squadra per l’ottimo lavoro svolto, ancora una volta. Tutto perfetto”.

Paolo Andreucci (Coach e Motorsport Ambassador Peugeot): “Beh, che dire… Gran lavoro di Tommaso e Nicolò anche in questa occasione! Stanno crescendo gara dopo gara e la maturazione dell’equipaggio è sotto gli occhi di tutti, segno che ci stanno mettendo cuore e testa. È stata una edizione molto calda sotto il profilo meteorologico e caratterizzata da qualche problema di olio lasciato dalle storiche che correvano prima del CIR, ma complessivamente una gran bella edizione. Tanta gente accorsa sulle prove e al parco assistenza, merito dell’ottimo meteo ma anche di una passione che si dimostra sempre forte ad ogni latitudine. Meno due all’alba quindi: 2 Valli e poi il Tuscan, a fine novembre. Sono convinto che la squadra possa ripetere le ottime performance messe a terra finora.”

Classifica Finale Rally del Friuli – 2 Ruote Motrici

1. Ciuffi (PEUGEOT 208R2B) 2. Nicelli (PEUGEOT 208R2B) +2.35.8 3. Trevisani (PEUGEOT 208R2B) +3.55.9 4. Somaschini (DS3 R3) +10.58.9

Classifica Piloti Campionato Italiano Rally 2 Ruote Motrici

1. Ciuffi 75 punti; 2. Nicelli 44 punti; 3. Perosino 37