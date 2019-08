55 Rally del Friuli, vince la coppia Rosetti Mori su Citroen C3 R5

Al 55° Rally del Friuli Venezia Giulia, la Citroën C3 R5 di Luca Rossetti e Eleonora Mori conquista la sua prima vittoria nel Campionato Italiano Rally. Una vittoria tanto attesa e ottenuta grazie a determinazione e preparazione di tutto il team, oltre alle prestazioni della C3 R5 e degli pneumatici Pirelli.

Ora il pilota friulano sale al secondo posto nella Classifica Campionato Italiano Piloti e Citroën è in testa nella Classifica Campionato Italiano Costruttori.

Il prossimo appuntamento è il Rally Due Valli, il 10-12 ottobre, su asfalto, a cui seguirà, in novembre, il Tuscan Rewind, su terra, ultima gara con cui si conclude il Campionato Italiano Rally 2019.

I COMMENTI

Luca Rossetti: «Oltre a rendermi davvero felice, questa vittoria è molto importante per me, per Eleonora e per tutta la squadra perché rende merito al grande lavoro fatto finora. Aspettavamo tutti quanti questo risultato … e finalmente siamo riusciti ad ottenerlo! Vincere è appagante … e riuscire a farlo sulle strade di casa lo è ancora di più! ».

Eleonora Mori: «Volevamo fare bene in una gara così importante e ci siamo riusciti! Una grande soddisfazione. Abbiamo affrontato tutte le Speciali con la massima concentrazione e siamo molto soddisfatti del comportamento della nostra Citroën C3 R5 e delle gomme Pirelli. Ora guardiamo al futuro con maggiore fiducia e sempre tanta determinazione a fare del nostro meglio».

LE CLASSIFICHE

Classifica Finale 55° Rally Friuli Venezia Giulia

Rossetti – Mori (C3 R5) Crugnola – Ometto (Skoda Fabia R5) + 13,7’’ Basso – Granai (Skoda Fabia R5) 14”5

Classifica Campionato Italiano Piloti

Giandomenico Basso 74,50 punti Luca Rossetti 61,50 punti Simone Campedelli 56,75 punti Andrea Crugnola 52,25 punti

Classifica Campionato Italiano Costruttori