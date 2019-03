AL 42° RALLY IL CIOCCO, Peugeot scalda i motori

Mancano pochi giorni all’inizio della stagione del Campionato Italiano Rally 2019: Peugeot schiererà al via del 42° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio la nuova coppia Ciuffi / Gonella a bordo della Peugeot 208 R2B che punterà a conquistare il campionato 2 ruote motrici.

Un nuovo equipaggio che sale a bordo della piccola di Casa Peugeot grazie alla vittoria del Peugeot Competition TOP 208 della scorsa stagione, trofeo che mette in palio il posto da ufficiale nella stagione successiva. Una grande opportunità per i due nuovi giovani che gareggeranno in un campionato che si preannuncia davvero combattuto. Un impegno, quello di Peugeot, che nasce diversi decenni fa e che mira a far crescere nuove generazioni di piloti mettendo a loro disposizione delle grosse opportunità di visibilità e crescita agonistica. Un progetto, quello della Casa del Leone, che nasce 40 anni fa con il Trofeo Peugeot Competition che quest’anno celebra questo importante traguardo.

In questo contesto, Peugeot ha deciso di coinvolgere l’11 volte campione italiano rally Paolo Andreucci per un’attività di coaching del nuovo equipaggio ed anche come motorsport Ambassador del Marchio. Il campione toscano seguirà da vicino il giovane equipaggio con l’obiettivo di trasferire il suo enorme bagaglio di esperienza nel settore, con l’obiettivo di farli crescere non solo in ambito competitivo, ma anche professionale e personale.

Paolo Andreucci (Coach e Motorsport Ambassador Peugeot): “Quest’anno sarò al Ciocco, mia gara di casa, non da concorrente, ma quasi da spettatore. Ho detto quasi perché ho deciso di accettare la proposta della Casa del Leone di diventare Motorsport Ambassador e, soprattutto, coach del nuovo equipaggio che correrà nel Campionato Italiano Rally 2 ruote motrici con la Peugeot 208 R2B ufficiale. Voglio diventare parte attiva del progetto di Peugeot che da diverso tempo investe sui giovani per farli crescere in questa disciplina, allo scopo di far emergere i campioni del futuro. Si celebrano quest’anno i 40 anni del trofeo promozionale della Casa del Leone, quattro decenni durante i quali Peugeot ha messo a disposizione premi in denaro e non, per permettere a promettenti piloti di crescere ed emergere nel mondo dei rally. Da allora di acqua sotto i ponti ne è passata molta, ma Peugeot è sempre il marchio più presente nei rally italiani e la filiale italiana ha dimostrato di essere molto attenta alle nuove generazioni. Io voglio mettere a loro disposizione il mio bagaglio di esperienze e sarò presente anche in qualità di coach, o tutor, se preferite. Sono molto convinto di questa nuova sfida che mi attende quest’anno.”