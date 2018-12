Al Monza rally Show folla delle grandi occasioni

Un pubblico delle garndi occasioni ha fatto da sfondo alla seconda giornata della 38^edizione del Monza Rally Show al Monza Eni Circuit. Una tappa composta da tre prove speciali, tra le quali la Grand Prix di 44.830 metri che ha messo alla prova le vetture e l’abilità dei piloti.

Valentino Rossi ha terminato la giornata in prima posizione. A bordo della super performante Ford Fiesta WRC Plus, il dottore ha dominato su tutta la concorrenza, vincendo tutte e tre le speciali giornaliere e rifilando al termine della prova più lunga 16’’6 al finlandese del mondiale rally Teemu Suninen che al momento non è parso in grado di riuscire a reggere il ritmo di Rossi. Valentino ha chiuso la giornata con un vantaggio complessivo di 49’’6 sul finlandese e di 1’21’’7 su Roberto Brivio, a sua volta – nella lotta che pare la più accesa - con un vantaggio di 9”3 su Alessio Salucci.

Difficoltà invece per Tony Cairoli: il campione di motocross dopo le prime due speciali di giornata, che gli avevano permesso di mantenere il terzo posto assoluto, è sprofondato settimo a 1’49’’5 da Rossi al termine della Grand Prix.

Uno spettacolo in pista, uno show nel Paddock per tutti i numerosi appassionati, che incoraggiati da una bella giornata di sole hanno raggiunto in massa l’Autodromo.

Molte le aree di intrattenimento, come lo spazio SPARCO in cui è esposta la Lancia Delta Integrale Martini Racing trionfatrice del mondiale rally nel 1988 con Miki Biasion, oltre a diverse tute appartenenti ai campioni del passato e del presente: da Sainz a McRae, da Loeb ad Ogier. All’interno dell’area sono installate anche postazioni di simulazione di guida, per permettere a tutti di provare virtualmente le emozioni delle derapate.

Adrenalina allo stato puro anche per gli amanti del volo grazie alla presenza di un simulatore nello Stand dell’Aeronautica Militare che trova posto all’interno della Rally Arena, in cui si trovano anche spazi dedicati ai più piccoli e il palco di Rai Radio2, media partner dell’evento e parte attiva dello show con dirette e spettacoli ad hoc.

Domani le ultime tre prove speciali con la partenza alle 8.05 della seconda Grand Prix di 44 chilometri, mentre dalle 14.15 la competizione si concentrerà sul rettifilo di partenza con il via del Masters’ Show.

Prezzi dei biglietti: 30 euro (10 euro per i ragazzi dai 12 ai 17 anni e per gli over 65).

Tutte le informazioni su www.monzarallyshow.it.