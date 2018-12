Andreucci con la Peugeot 208 T16 protagonisti al Monza Rally Show

Si stanno accendendo i motori dell'edizione 2018 del Monza Rally Show, l'appuntamento che festeggia le stelle nazionali delle competizioni sportive, con quella che da semplice gara di rally è diventato l'evento mediatico con cui si chiudono annualmente gli appuntamenti sportivi sulle quattro ruote.

Una vetrina per le case ed i rispettivi piloti, che nuovamente Peugeot e Paolo Andreucci affrontano con la consapevolezza della recente vittoria nel Campionato Italiano Rally 2018.

Con questa responsabilità, Peugeot porta la 208 T16 di Paolo Andreucci ed Anna Andreussi in una inedita livrea creata per l'occasione. Un vestito che i numerosi appassionati non mancheranno di gradire e fotografare, dopo una stagione in cui non sono certo mancate le emozioni ed i colpi di scena.

Di sicuro l'esperienza e la personalità del pilota toscano, la simbiosi con Anna Andreussi ed una vettura sempre pronta a rimanere in testa, continuano a fare la differenza. La 208 T16 che ha esordito nel 2014 ha un palmares invidiabile di vittorie culminate quest’anno con l’11° titolo conquistato insieme all’equipaggio Andreucci – Andreussi.

Risultati eccellenti ottenuti grazie anche al supporto professionale di tutta la squadra: meccanici, tecnici, ingegneri, direttori sportivi ed i numerosi fan che hanno seguito passo dopo passo l’appassionante percorso.

Il programma del rally monzese nell'edizione 2018, inizia venerdì 7 dicembre con le prove speciali che si rinnovano quotidianamente per tutto il week end. Il picco dell'evento, si concretizza invece domenica pomeriggio con il Masters' Show, una passerella destinata a far brillare nuovamente i talenti Peugeot, ancora protagonisti di una stagione in cui i risultati hanno premiato impegno, tenacia e competenze.