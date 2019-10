AUTOBEST assegna il premio “MANBEST 2019” a Michael Lohscheller, CEO di Opel

Michael Lohscheller, CEO di Opel: dopo aver vinto il premio “Eurostar 2019” assegnato dalla rivista specializzata Automotive News Europe, Lohscheller è stato nominato “MANBEST 2019” dalla famosa giuria di AUTOBEST.

“Questo riconoscimento costituisce ovviamente un grande onore per me, ma desidero dedicarlo a tutta la nostra squadra. La rinascita di Opel da quando è entrata a far parte di Groupe PSA non sarebbe stata possibile senza l’impegno e la dedizione di tutti i dipendenti di Opel, nessuno escluso. Possiamo essere orgogliosi del nostro marchio e dei risultati che la nostra squadra ha raggiunto. Prometto che insieme faremo splendere il Blitz di Opel anche in futuro”, ha dichiarato Michael Lohscheller.

“In un momento in cui Opel stava cercando la strada verso il successo, Michael Lohscheller è stato l’uomo giusto, al momento giusto, con la visione e la strategia giuste per condurre la Casa tedesca verso una nuova epoca di successi. Michael Lohscheller è il primo CEO europeo di Opel a essere riuscito a portare l’azienda a realizzare profitti dopo quasi venti anni”, ha dichiarato Dan Vardie, presidente di AUTOBEST.

Dopo l’acquisizione di Opel da parte di Groupe PSA, avvenuta nell’estate del 2017, la dirigenza guidata da Michael Lohscheller ha elaborato un piano di ristrutturazione denominato PACE!. Gli obiettivi principali del piano PACE! sono rendere Opel redditizia in modo sostenibile, globale ed elettrica. La coerente attuazione del piano sotto la guida di Lohscheller ha portato Opel a registrare un reddito operativo ricorrente di 859 milioni di Euro nel 2018 – il margine operativo più elevato nei 157 anni di storia della società dopo quasi 20 anni di perdite. Nella prima metà del 2019 Opel è riuscita a migliorare ulteriormente questi risultati e ha registrato un reddito operativo di 700 milioni di euro in un contesto difficile per l’intero settore.

Il premio “MANBEST”, concepito per riconoscere il valore dei principali dirigenti del settore automotive, viene assegnato da AUTOBEST dal 2001. I membri della giuria AUTOBEST rappresentano 31 Paesi Europei, un dato che rende questa giuria indipendente la più grande nel mondo automobilistico per numero di Paesi rappresentati.