Citroen Racing festeggia il centesimo compleanno con la centesima vittoria

Al Rally Monte Carlo gli spettatori e telespettatori della prima gara del Campionato del Mondo Rally 2019 (WRC) hanno scoperto la nuova livrea della Citroën C3 WRC. Nell’anno del Centenario Citroën, la C3 WRC sfoggia sulle fiancate e sul tetto gli chevron, che riprendono il logo originale della Marca. La data 1919, anno di creazione di Citroën, è riportata nella parte posteriore della C3 WRC, a conferma dell’impegno di lunga data della Marca nel mondo della competizione e della innovazione tecnologica.

La C3 WRC, con la sua livrea del Centenario, fa bella mostra di sè nel poster della stagione 2 di ‘Little Big Racing’, che quest’anno si chiamerà « Little Big Racing – 100 YEARS OF FANS »: questa serie di brevi video, diffusi sui social network della Marca, mostrano un modellino di una C3 WRC in miniatura, e trasportano gli internauti nell’ambiente e nei paesaggi delle speciali più prestigiose di ognuna delle 14 manche del Campionato del Mondo Rally 2019. Ogni episodio, omaggio ai 100 anni Citroën, avrà per protagonista una delle auto iconiche della storia della Marca, che nel ‘ciak’ finale del video “indossa” la livrea della C3 WRC.

In questo anno 2019 la Marca ama il numero 100, e la 100ª vittoria Citroën nel WRC conquistata da Sébastien Ogier e Julien Ingrassia, dopo una lotta serrata nel Rally Monte Carlo, va ad aggiungersi al simbolo del Centenario, di cui il Salone Rétromobile 2019 sarà certamente un evento clou.

Nel suo eccezionale stand che accoglie 30 modelli iconici dei 100 anni Citroën, la competizione sarà celebrata con 10 veicoli racing, simbolo di 100 anni di exploit sportivi : Scarabée d'Or , Petite Rosalie, DS 21 del Rally del Marocco 1969, SM del Rally del Marocco 1971, 2 CV Raid Africa, ZX Rally Raid, Xsara Kit Car, C4 WRC, C-Elysée WTCC e C3 WRC.

Molte delle loro foto saranno esposte ai media e agli invitati della Marca nell’hospitality Citroën Racing, nel corso di ogni gara della stagione WRC 2019. 35 grandi immagini di veicoli, dalla Traversata del Sahara con gli autocingolati del 1922/1923 al Rally del Messico del 2018, passando per il raid Parigi – Pechino del 1992 in ZX, celebrano la storia dello sport e della performance automobilistica di Citroën.