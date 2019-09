Citroen Racing scalda i motori per il Rally di GranBretagna

Doto la vittoria in Turhia, con Sébastien Ogier – Julien Ingrassia ed Esapekka Lappi – Janne Ferm, il Citroën Total World Rally Team schiera rispettivamente i vincitori e i terzi classificati della scorsa edizione del Rally di Gran Bretagna, determinato a proseguire la sua rimonta nel campionato.

Sébastien Ogier e Julien Ingrassia, che hanno siglato il record di vittorie in Gran Bretagna con cinque successi (2013, 2014, 2015, 2016 e 2018), contro i quattro di Hannu Mikkola e Petter Solberg, hanno un feeling particolare con questo rally. Una prova che a fine 2008 ha visto il loro debutto al volante di una WRC, una C4 per l'esattezza, dopo essere stati consacrati campioni del mondo Junior sulla C2 Super 1600. Già allora avevano lasciato il segno in questa gara, conquistando il primo scratch nella Speciale di apertura e rimanendo in testa fino alla PS 5. Animati dalla stessa energia, in questa edizione 2019, cercheranno di replicare a bordo della C3 WRC. Per una volta, su queste piste fangose che diventano sempre più scivolose e perdono grip a ogni passaggio, la loro seconda posizione di partenza non dovrebbe rivelarsi penalizzante ed è loro ferma intenzione sfruttare al meglio la situazione per ridurre la distanza in classifica dall’attuale leader del campionato.

Su questo terreno, che ha visto i successi di diversi loro connazionali, Esapekka Lappi e Janne Ferm hanno dimostrato fin da subito la loro propensione per i tracciati veloci delle foreste gallesi, con la vittoria nel WRC2 del 2016, alla loro prima partecipazione. I finlandesi hanno fatto ancora meglio la stagione scorsa, con un terzo posto e due migliori tempi, a dimostrazione della loro predilezione per questo fondo. Legittime quindi le speranze riposte nella gara di quest'anno, a cui si aggiunge il grande feeling con la C3 WRC su terra, confermato dalle eccellenti prestazioni in Finlandia e Turchia. Anche se l'ottava posizione in partenza potrebbe rivelarsi non ideale in caso di pioggia, Esapekka e Janne sono molto determinati a consolidare il loro trend positivo.

Il Citroën Total World Rally Team ha effettuato tre giorni di test in Gran Bretagna per migliorare l'adattamento della C3 WRC alle specificità locali. Il tradizionale shakedown del giovedì permetterà inoltre, come sempre, di affinare gli ultimi dettagli.

HANNO DETTO ….

Pierre Budar, Direttore di Citroën Racing

«Con Sébastien che partirà 2° ed Esapekka 8°, potremo diversificare le nostre possibilità, in funzione delle condizioni meteorologiche; l'obiettivo è che ambedue traggano il meglio dalla situazione, in modo che possiamo proseguire la nostra rimonta in campionato. Sébastien ha molta esperienza su questo terreno, e questo può aiutare a fare la differenza. Esapekka invece ha dimostrato la sua capacità di adattamento, con un podio lo scorso anno, alla sua terza partecipazione. Penso quindi che abbiamo le carte in regola per fare bene, anche grazie all’ottimo lavoro che abbiamo effettuato durante i test sulla C3 WRC.»

Sébastien Ogier, Pilota del Citroën Total WRT

«L’obiettivo in Gran Bretagna sarà consolidare il trend positivo dimostrato in Turchia e mettere la massima pressione su Ott. In questo rally ho sempre avuto buoni risultati. Quindi conto di poter dire la mia, tanto più che l'ordine di partenza non è penalizzante per chi parte prima. Il segreto è saper interpretare bene i cambi di aderenza, affrontare al meglio le condizioni spesso difficili e i tratti con scarso grip. Se inizialmente ho avuto bisogno di tempo per imparare a gestire questa gara particolare, è un appuntamento che mi piace.»

Partecipazioni alla prova: 11

Numero di vittorie: 5 (2013, 2014, 2015, 2016 e 2018)

Esapekka Lappi, Pilote du Citroën Total WRT

«Questo rally è una prova molto particolare, per il buio, la nebbia, le intemperie, tutti elementi che lo rendono una vera e propria sfida. Occorre coraggio, perché si viaggia veloci. Un fattore chiave sarà quello di avere un'auto non troppo sensibile ai cambi di grip, che qui si susseguono in continuazione. Abbiamo lavorato bene nei test, anche su asciutto. Con il nostro ordine di partenza la pioggia sarà un elemento a nostro svantaggio. In Turchia avevo un buon feeling con la mia C3 WRC quando poi, purtroppo, nella lunga speciale di venerdì si è messo a piovere.»

Partecipazioni alla prova: 3

Miglior risultato: 3° (2018)

NUMERI CHIAVE

22 speciali per un totale di 309,76 km cronometrati

speciali per un totale di km cronometrati 151,24 km da percorrere il sabato senza assistenza

da percorrere il sabato senza assistenza 32 pneumatici Michelin a disposizione, da scegliere tra 32 a mescola media e 16 a mescola morbida

pneumatici Michelin a disposizione, da scegliere tra 32 a mescola media e 16 a mescola morbida 3 successi riportati da Citroën al Rally di Gran Bretagna con C4 WRC (dal 2008 al 2010)

PROGRAMMA DEL RALLY DI GRAN BRETAGNA (GMT+1)

A causa delle condizioni meteorologiche spesso particolarmente critiche, con pioggia e nebbia che rendono mutevole e imprevedibile l'aderenza dei tracciati, questo rally rappresenta una vera sfida ogni anno. Inoltre è ancora uno dei pochi che prevede speciali da disputare alla luce dei fari supplementari. Anche con un meteo clemente, le crono tracciate tra le foreste che trattengono umidità sono sempre molto insidiose.

Dopo una nuova speciale su terreno misto (terra e asfalto) a Oulton Park come debutto giovedì sera, gli equipaggi dovranno affrontare venerdì una giornata impegnativa: una prova di 116,52 chilometri cronometrati. Decisiva sarà però la prova di sabato, con almeno 151,24 chilometri in programma, con un solo cambio degli pneumatici a metà giornata e senza assistenza meccanica. Piloti e team dovranno quindi essere cauti per evitare problemi di affidabilità. La giornata di domenica invece costituirà uno sprint finale, con 38,42 chilometri da percorrere in cinque PS molto brevi.

Oltre all'inserimento della super speciale di Oulton Park (3,58 km), è stata introdotta anche la Colwyn Bay (2,40 km), 100 % su asfalto. Il resto invece, con qualche cambio di direzione e altre nuove sezioni, resta in generale inalterato.

GIOVEDÌ 3 OTTOBRE

08h00: Shakedown Gwydir (4,68 km)

12h30: Partenza dal parco assistenza (Llandudno)

16h00: Cerimonia di partenza (Liverpool)

19h08: PS 1 – The Dayinsure Oulton Park Stage (3,58 km)

21h17: Parco chiuso (Llandudno)

VENERDÌ 4 OTTOBRE

06h10: Partenza e assistenza A (Llandudno – 17’)

07h18: PS 2 – Elsi 1 (11,65 km)

07h46: PS 3 – Penmachno 1 (16,19 km)

09h56: PS 4 – Dyfnant 1 (19,36 km)

10h53: PS 5 – Aberhirnant 1 (10,26 km)

13h07: Assistenza B (Llandudno – 42’)

14h40: PS 6 – Elsi 2 (11,65 km)

15h08: PS 7 – Penmachno 2 (16,19 km)

15h57: PS 8 – Slate Moutain (1,60 km)

18h11: PS 9 – Dyfnant 2 (19,36 km)

19h08: PS 10 – Aberhirnant 2 (10,26 km)

21h11: Flexi service C (Llandudno – 47')

SABATO 5 OTTOBRE

05h40: Partenza e assistenza D (Llandudno – 17’)

08h06: PS 11 – Dyfi 1 (25,86 km)

10h08: PS 12 – Myherin 1 (22,91 km)

11h02: PS 13 – Sweet Lamb Hafren 1 (25,65 km)

12h18: Cambio pneumatici (Newtown – 15')

14h08: PS 14 – Myherin 2 (22,91 km)

15h02: PS 15 – Sweet Lamb Hafren 2 (25,65 km)

16h19: PS 16 – Dyfi 2 (25,86 km)

19h13: PS 17 – Colwyn Bay (2,40 km)

19h49: Flexi service E (Llandudno – 47’)

DOMENICA 6 OTTOBRE

06h00: Partenza e assistenza F (Llandudno – 17’)

07h28: PS 18 – Alwen 1 (10,41 km)

08h08: PS 19 – Brenig 1 (6,43 km)

09h26: PS 20 – Great Orme (4,74 km)

09h42: Assistenza G (Llandudno – 17’)

11h10: PS 21 – Alwen 2 (10,41 km)

12h18: PS 22 – Brenig 2 Power Stage (6,43 km)

13h32: Arrivo (Llandudno)