Citroën Total World Rally Team in Estonia per preparare il rally di Finlandia

Il Citroën Total World Rally Team questo week end è schierato in Estonia, in una prova non in calendario del WRC, finalizzato a rifinire il setup della C3 WRC prima dei tre giorni di prove specifiche per il Rally di Finlandia in programma la prossima settimana, ha permesso di trarre importanti insegnamenti per la continuazione della stagione e ha soddisfatto le aspettative del team.

Citroën Total World Rally Team, che ha raggiunto l’Estonia per effettuare una sessione di prove in condizioni reali in vista della gara in Finlandia (1/4 agosto), ha approfittato dell’estrema velocità delle speciali locali (fino a 141,4 km/h di media nella PS 14 Saverna) per prepararsi con attenzione a ciò che l’attende a Jyväskylä nella prossima gara del WRC.

Mentre il team esaminava le diverse opzioni tecniche sulla C3 WRC, tra cui geometria, ammortizzatori e differenziale, Esapekka Lappi e Janne Ferm aumentavano gradualmente la confidenza su questa superficie che affrontavano soltanto per la seconda volta nella loro carriera. Stavano per conquistare la seconda posizione, ma hanno subìto la perdita di una ruota su un dosso (PS 13) e hanno dovuto lottare per la terza posizione finale, segnando però quattro secondi tempi dietro l’imbattibile Ott Tänak, con le sue regolazioni sviluppate proprio per questa tipologia di strade.

I Protagonisti

Pierre Budar, Direttore di Citroën Racing

«Non era possibile sbagliare obiettivo questo week end: avremmo sicuramente potuto batterci per la seconda posizione, adottando ogni volta le regolazioni migliori, ma non era la nostra preoccupazione principale. Invece abbiamo accumulato chilometri ed effettuato cambi di setup sulla C3 WRC ad ogni assistenza: alla fine, questa partecipazione estone si è rivelata particolarmente istruttiva. Cercheremo di sfruttare al massimo queste informazioni, da ora alla gara in Finlandia».

Esapekka Lappi, Pilota di Citroën Total WRT

«È stato un bellissimo Rally, ben organizzato, e anche un’eccellente preparazione per la Finlandia. Le speciali sono sicuramente più rapide rispetto alle nostre, e la superficie è anche meno dura, ma questo mi ha permesso soprattutto di ritrovare le sensazioni ed i riferimenti specifici del terreno veloce. Mi sono sentito a mio agio al volante e ora abbiamo a disposizione una buona base di regolazioni, che dalla prossima settimana continueremo a perfezionare durante i test».

CLASSIFICA FINALE PROVVISORIA

1.​Tänak / Järveoja (Toyota Yaris WRC) 1h15’38’’4

2.​Mikkelsen / Jaeger (Hyundai i20 WRC) +1’03’’5

3.​Lappi / Ferm (Citroën C3 WRC) +1’27’’1

4.​Evans / Martin (Ford Fiesta WRC) +1’47’’7

5.​Breen / Nagle (Hyundai i20 WRC) +1’56’’4

6.​Märtin / Kraag (Ford Fiesta WRC) +3’55’’1