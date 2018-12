Confermati i piloti del Nissan e.Dams

Oliver Rowland entra a far parte del team di Formula E e.dams di Nissan al fianco di Sebastien Buemi, debuttando nella quinta stagione del campionato di corse su strada per veicoli elettrici.

La formazione è stata annunciata durante il lancio ufficiale del team presso Nissan Crossing a Tokyo, alla vigilia del 21° NISMO Festival al Circuito del Fuji. L’evento di lancio ha fatto da cornice anche per il debutto della nuova Nissan LEAF NISMO RC.

Sia la vettura Nissan per la Formula E sia LEAF NISMO RC scenderanno in strada questo fine settimana al NISMO Festival, l’evento annuale dedicato agli appassionati. Le demo dei due veicoli 100% elettrici mostreranno ai fan il lato prestazionale della Nissan Intelligent Mobility, la roadmap strategica che si propone di ridefinire il modo in cui i veicoli vengono guidati, alimentati e integrati nella società.

“La Formula E e il NISMO Festival sono due eccellenti occasioni per mostrare agli amanti delle corse e ai clienti la potenza e le prestazioni delle nostre auto elettriche”, ha commentato Roel de Vries, responsabile globale per il brand e il marketing di Nissan, che ha annunciato la formazione del team di Formula E. “Questo team altamente qualificato renderà reale l’emozione legata alle tecnologie della Nissan Intelligent Mobility.”

È stata inoltre annunciata l’assegnazione del ruolo di collaudatore e pilota di riserva a Mitsunori Takaboshi, il primo giapponese ad entrare a far parte di un team di Formula E. Jann Mardenborough, ex vincitore di Nissan GT Academy, sarà invece il simulator driver.(ABMnews)