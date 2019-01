Dakar 2019, i motori si sono accesi

La 41esima edizione della Dakar ha preso il via da Playa della Magdalena (Lima), con la tappa inaugurale di 331 chilometri dalla capitale del Perù a Pisco.

Per la prima volta, i 334 equipaggi impegnati nelle 10 tappe dell’iconico rally raid si sfidano in un solo Paese, su un percorso di oltre 5000 chilometri complessivi tra spiagge, dune e piste tra le più ostili al mondo.

Tra i partecipanti nelle diverse categorie (bike, quad, auto, SxS e truck) il 13 volte vincitore Stéphane Peterhansel (car), il campione in carica della sezione auto Carlos Sainz (car), la leggenda dell’automobilismo Sébastien Loeb (car) e il trio Matthias Walkner, Sam Sunderland e Toby Price (bike) - tutti in lotta per conquistare il più prestigioso titolo di rally off-road del pianeta.

Le tappe:

SS = Special Stage, C = Car, B = Bike, T = Truck, Q = Quad, SxS = UTV

06/01/19 - Starting ramp / Lima

07/01/19 - Stage 1 / Lima - Pisco: 331 km (SS: 84 km)

08/01/19 - Stage 2 / Pisco - San Juan de Marcona: 553km (SS: 342km)

09/01/19 - Stage 3 / San Juan de Marcona - Arequipa: 798km (SS: 331km)

10/01/19 - Stage 4 / Arequipa - Tacna: (C,SxS,T) 664km (SS: 351km) + Arequpia - Moquegua: (B,Q) 511km (SS: 351km)

11/01/19 - Stage 5 / Tacna - Arequipa: (C,SxS,T) 714km (SS: 450km) + Moquega - Arequipa: (B,Q) 776km (SS: 345km)

12/01/19 - Pausa / Arequipa

13/01/19 - Stage 6 / Arequipa - San Juan de Marcona: (C,SxS,T) 810km (SS: 290km) + (B,Q) 838km (SS: 317km)

14/01/19 - Stage 7 / San Juan de Marcona - San Juan de Marcona: 387km (SS: 323km)

15/01/19 - Stage 8 / San Juan de Marcona - Pisco: 575km (SS: 360km)

16/01/19 - Stage 9 / Pisco - Pisco: (B,C,Q,SxS) 409km (SS: 313km) + (T) 407km (SS: 311km)

17/01/19 - Stage 10 / Pisco - Lima: 359km (SS: 112km)

I piloti Red Bull:

BIKE

1. Matthias Walkner (AUT) – Red Bull KTM Factory Team

3. Toby Price (AUS) – Red Bull KTM Factory Team

11. Stefan Svitko (SVK) - Slovnaft Rally Team

14. Sam Sunderland (GBR) – Red Bull KTM Factory Team

17. Laia Sanz (ESP) - Red Bull KTM Factory Team

28. Daniel Jager Nosiglia (BOL) - MEC HRC

50. Santosh Shivashankar Chunchunguppe (IND) – Hero Motorsports Rally Team

56. Anastasiya Nifontova (RUS) - Nifontova 13 Team

58. Walter Jager Nosiglia (BOL) - MEC HRC

77. Luciano Benavides (ARG) - Red Bull KTM Factory Team

CAR

300. Carlos Sainz (ESP) – X-Raid Mini JCW Team

301. Nasser Al-Attiyah (QAT) – Toyota Gazoo Racing SA

302. Giniel de Villiers (RSA) – Toyota Gazoo Racing SA

303. Jakub Przygonski (POL) – Orlen X-Raid Team

304. Stéphane Peterhansel (FRA) – X-Raid Mini JCW Team

306. Sébastien Loeb (FRA) – PH Sport

308. Cyril Despres (FRA) – X-Raid Mini JCW Team

UTV (SxS)

361. Ignacio Casale (CHL) – Casale Racing

TRUCK

500. Eduard Nikolaev (RUS) – Kamaz-Master

502. Airat Mardeev (RUS) – Kamaz-Master

514. Dmitry Sotnikov (RUS) – Kamaz-Master

518. Andrey Karginov (RUS) – Kamaz-Master