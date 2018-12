De Tommaso è Volante di Bronzo 2018. Per Andreucci Casco d'Oro Speciale

Una serata memorabile quella andata in scena presso l’esclusiva location milanese di Garage Italia. Durante il gala di premiazione dei Volanti ACI e dei Caschi d’oro Autosprint, dedicato ai migliori interpreti delle specialità automobilistiche per la stagione 2018, sono stati premiati diversi protagonisti delle serie italiane. Per quanto riguarda il Campionato Italiano Rally sono stati due i piloti sotto i riflettori.

Un riconoscimento al merito sportivo è stato consegnato dal presidente dell’Automobile Club d’Italia Angelo Sticchi Damiani, insieme al direttore di Autosprint Andrea Cordovani, al pilota di Peugeot Italia Damiano De Tommaso. Il ventitreenne portacolori di ACI Team Italia si è infatti distinto durante tutto l’anno portando a casa sia il titolo CIR Junior che il CIR Due Ruote Motrici e per l’occasione gli è stato consegnato il Volante di Bronzo ACI 2018 insieme al Casco d’Oro Tricolore.

DAMIANO DE TOMMASO: “Mio padre ha sempre avuto la passione per i rally e è riuscito a trasmettermela. Ho iniziato dai kart all’età di 7 anni poi a 15 ho fatto il passaggio alle macchine. Sto facendo tutto il possibile per proseguire il mio percorso di crescita. Dalla prossima stagione mi aspetto di alzare ancora di più l’asticella per quanto riguarda gli obiettivi nei campionati. Sono davvero soddisfatto della stagione che mi ha concesso Peugeot Italia, perché in un anno passato con loro sono cresciuto molto.”