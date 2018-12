Il danese Dennis Lind diventa pilota ufficiale Lamborghini Sqyuadra Corse per la stagione 2019, affiancando Mirko Bortolotti, Andrea Caldarelli, Marco Mapelli, Giovanni Venturini e i nuovi acquisti Phil Keen e Franck Perera.

Un riconoscimento importante per Lind, primo pilota cresciuto nel vivaio Lamborghini Squadra Corse ad essere promosso Factory Driver. Lind ha debuttato nel 2016 con la vittoria dei titoli Europeo e Mondiale nel Lamborghini Super Trofeo, e in seguito ha preso parte al programma GT3 Junior Driver. Gli ottimi risultati ottenuti durante i test dedicati ai giovani piloti GT3 hanno consentito a Lind di correre la stagione 2018 nel Blancpain GT Series Asia, dove ha ripagato le aspettative con la vittoria del campionato dividend con Martin Codric il sedile della Huracán GT3 del team FFF Racing. Risultava anche il migliore nei test shoot-out che si sono tenuti il lunedì successivo alle World Finals del Super Trofeo sul circuito di Vallelunga.

Giorgio Sanna, Head of Lamborghini Motorsport, ha dichiarato: “L’arrivo di Dennis nella nostra rosa di Factory Driver non è solo la dimostrazione delle sue qualità come pilota e come ragazzo, ma anche la prova di quanto i nostri programmi dedicati ai giovani contribuiscano alla loro crescita professionale. E nel 2019 Dennis avrà l’opportunità di correre in Europa nel Blancpain Endurance Series.”