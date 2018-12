DS sul podio nell’e-Prix di Ad Diriyah con Vergne

Partiti rispettivamente dalla quinta e dalla settima piazza dello schieramento dell’Arabia Saudita, Jean-Eric Vergne e André Lotterer si sono immediatamente resi protagonisti di un’avvincente battaglia per le prime posizioni, ma a causa di un drive through inflitto ad entrambi, sono stati alla fine costretti ad inseguire.

Sul secondo gradino del podio ha concluso JEV, mentre il driver di Duisburg ha tagliato il traguardo quinto ma premiato con un punto bonus per il giro più veloce.

“Ci tengo a ringraziare la squadra per il lavoro fatto e per tutta la preparazione. Su questo tracciato magico abbiamo visto solo in minima parte il potenziale della DS Techeetah”, le parole del parigino. “Sono contento che la FIA e l’organizzazione ci abbiano ascoltato a riguardo dell’”Attack Mode”. Grazie a questo accorgimento le gare saranno più eccitanti. I prossimi obiettivi saranno altre top 3 e soprattutto la prima vittoria stagionale”.

“Malgrado qualche problema dobbiamo essere soddisfatti del ritmo tenuto. Sul finale ho spinto a fondo e la monoposto h risposto alla perfezione”, il commento del tedesco. “Ovviamente c’è un po’ di frustrazione per essermi lasciato sfuggire un possibile successo. Avrebbe potuto essere doppietta o comunque un doppio podio. In ogni caso abbiamo raccolto punti pesanti e questo è positivo per il campionato”.

“Entrambi i piloti si sono dimostrati piuttosto competitivi e siamo lieti che il duro lavoro degli ultimi mesi abbia già cominciato a dare frutti. Complimenti a BMW per il primo centro in campionato”, ha dichiarato invece il team principal DS Techeetah Mark Preston.

Infine, la voce del boss DS Performance Xavier Mestelan Pinon: “Un bravo ai nostri driver per una magnifica corsa inaugurale. Dopo diversi mesi di sviluppo e preparazione, nel weekend questa collaborazione ha dato prova di prestazioni impressionati. Un risultato che ci consente di continuare a progredire con serenità”.

Prossimo appuntamento il 12 gennaio a Marrakech