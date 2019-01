DS TECHEETAH rinnova il contratto del Campione di Formula E Jean-Éric Vergne

«Siamo lieti di annunciare il nostro contratto a lungo termine siglato con Jean-Éric Vergne, che ha avuto un ruolo essenziale per il nostro successo, con il titolo di Campione Piloti, momento memorabile per tutti noi. Jean-Éric è con noi dalla terza stagione, e rappresenta una colonna portante nella costruzione del nostro team. Siamo felici di annunciare che la nostra partnership continua. Due piloti di livello mondiale rappresentano una risorsa notevole per il raggiungimento dei nostri obiettivi. Stiamo lavorando per conquistare altri titoli», ha dichiarato Edmund Chu, Presidente di DS TECHEETAH.

«Prima di tutto vorrei ringraziare DS TECHEETAH per la fiducia che mi ha accordato il team, che è la mia famiglia da diverse stagioni ed è fantastico poter continuare a lavorare insieme. Abbiamo messo a segno un’impresa eccezionale vincendo il titolo della scorsa stagione, e il team è motivato a fare ancora meglio quest’anno. Lo sport automobilistico è caratterizzato da tantissime variabili. Il comune impegno concretizzato nella firma di questo contratto ci permette di proiettarci in una strategia a lungo termine. Puntiamo ad altri successi come team, e siamo motivati dal livello che abbiamo raggiunto rispetto alla concorrenza. La pista sarà magnifica, e mi piace pilotare DS E-TENSE FE 19 ! », spiega Jean-Éric Vergne.

«Questo impegno a lungo termine tra DS TECHEETAH e Jean-Éric Vergne, Campione in carica di Formula E, è di grande soddisfazione per DS Automobiles. Oltre alla sua capacità di andare forte e alla sua esperienza, Jean-Éric è un perfetto ambasciatore del nostro marchio. Con André Lotterer possiamo dire di avere una delle migliori coppie di piloti sulla griglia di partenza per portare in alto le DS E-TENSE FE 19. È molto motivante e importante per accelerare lo sviluppo delle tecnologie di elettrificazione di domani per DS Automobiles», conclude Xavier Mestelan Pinon, Direttore di DS Performance.