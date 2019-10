DS TECHEETAH svela la DS E-TENSE FE20

DS TECHEETAH svela la monoposto impegnata nella stagione 2019/2020 del campionato di Formula E , il look sportivo della famosa livrea nera e oro si arricchisce con un motivo che ricorda i suoi colori e il suo simbolo, presente con eleganza in diversi punti dell'auto. La tecnologia che ha trionfato in campionato porterà anche una corona d’alloro su ciascuna monoposto, mentre l'auto del campione in carica Jean-Éric Vergne, sarà decorata con due stelle dorate, a celebrare i suoi due titoli piloti. Con la nuova livrea creata dal DS Design Studio di DS Automobiles, la DS E-TENSE FE20 incarna più che mai l’audacia e lo spirit-of-avant-garde.

Da un punto di vista tecnico, DS E-TENSE FE20 è il frutto del lavoro di sviluppo basato sulle qualità di DS E-TENSE FE19 che ha trionfato per ben due volte in campionato.

Xavier Mestelan Pinon, Direttore di DS Performance:

“Il team ha messo a frutto l'esperienza che ci ha permesso di vincere entrambi i titoli per sviluppare ulteriormente il potenziale dell'auto. I nostri ingegneri hanno ottimizzato la maggior parte degli elementi sviluppando il nostro concetto vincente anziché ripensare completamente la vettura. Il motore, l'inverter e la scatola di trasferta si sono evoluti, ma i cambiamenti più profondi sono nel cuore dei sistemi integrati. Tutto questo ambizioso lavoro di ricerca e sviluppo mira a offrire ai piloti un'auto che permetta loro di lottare per vincere e difendere entrambi i titoli nella prossima stagione che inizierà il 22 novembre a Riyadh.”

Keith Smout, Responsabile Commerciale DS TECHEETAH:



La DS E-TENSE FE20 è un'evoluzione della concezione della nostra auto vincitrice del campionato. Volevamo rimanere fedeli al nostro passato e continuare a celebrare e onorare il nostro successo mantenendo l'iconica livrea nera e oro, per conquistare altri titoli. Visto da vicino, il motivo è formato dal logo con la nostra testa di ghepardo, a testimonianza dei continui sforzi con cui sosteniamo la lotta di The Big Cat Sanctuary per salvare i ghepardi e altri grandi felini, una causa che ci sta molto a cuore ”