DS TECHEETAH svela la futura monoposto

La prossima stagione la Formula E diventerà ufficialmente un campionato del mondo FIA. La celebre competizione elettrica, in linea con il suo costante approccio innovativo, introdurrà la Gen2 EVO, restyling della vettura attuale. Nell’ambito di questa evoluzione aerodinamica, DS Automobiles e il suo partner TECHEETAH, presentano il loro progetto di design per la futura monoposto.

DS Automobiles e la sua divisione sportiva DS Performance hanno completato con successo la transizione tra le due generazioni di monoposto di Formule E. Con un motore portato a 250 kW e una batteria da 52 kWh, la disciplina 100 % elettrica ha beneficiato di una profonda trasformazione tra il 2018 e il 2019, che ha permesso ai piloti di disputare un intero E-Prix senza cambiare vettura.

La scorsa stagione le DS E-TENSE FE19 schierate da DS TECHEETAH hanno conquistato due titoli, Piloti e Team. E mentre il testimone passa a DS E-TENSE FE20 che percorre i circuiti urbani di tutto il mondo (con un podio a Santiago lo scorso mese), la generazione successiva è già allo studio.

Disciplina all’avanguardia, così come lo è il brand DS Automobiles, la Formula E vedrà schierata per il campionato del mondo 2020/2021 una monoposto modificata. Modifica degli alettoni anteriore e posteriore, aggiunta di una “pinna di squalo” sopra al motore e apertura dei passaruota anteriori: la Gen2 EVO simboleggia il carattere unico della disciplina e incarna lo sport automobilistico elettrico del futuro.

Sotto la supervisione del Design Studio di DS Automobiles, il design della Gen2 EVO del team DS TECHEETAH prevede il “lifting” immaginato per la stagione 7, ma conserva i codici in nero e oro della DS E-TENSE FE20. Con questo nuovo look che anticipa la futura livrea, la marca premium di groupe PSA, detentrice dei titoli di Formula E Piloti con Jean-Eric Vergne, e Team con TECHEETAH, rafforza l’espressione del suo savoir-faire tecnologico e del suo spirito innovativo.