European Rally Championship ERC 2019, l'Abarth 124 c'e'

Dopo una stagione ricca di successi, culminati con la conquista della Coppa FIA R-GT, del Campionato Europeo Rally e di 11 campionati nazionali di categoria, l'Abarth 124 rally nel 2019 punta a rimanere protagonista e difendere i titoli conquistati. L'impegno in ambito internazionale sarà nell'ERC al cui interno vivrà il campionato monomarca Abarth Rally Cup 2019.

Il monomarca si articolerà su 6 gare valide per il titolo continentale, quattro delle quali con percorso su asfalto e 2 su sterrato. Le 6 gare scelte nell'ambito del calendario del FIA-ERC* sono:

Rally Islas Canarias (Spagna), 2-4 maggio, asfalto;

Rally Liepāja (Lettonia), 24-26 maggio, terra;

Rally Poland (Polonia), 28-30 giugno, terra;

Rally di Roma Capitale (Italia), 19-21 luglio, asfalto;

Barum Czech Rally Zlín (Repubblica Ceca), 16-18 agosto, asfalto;

Rally Hungary (Ungheria), 1-3 novembre, asfalto.

Entrambe le tipologie di superfice di gara, terra e asfalto, si adattano perfettamente alle caratteristiche della spider dello Scorpione che, come ha dimostrato quest'anno, è competitiva e affidabile su tutti i tipi di terreni. Anzi, è proprio dove il percorso si snoda su fondi a scarsa o difficile aderenza che l'Abarth 124 ha mostrato le sue eccellenti doti di guidabilità, trazione, equilibrio risultando, in molte occasioni, di essere più veloce delle più potenti e - sulla carta - più performanti auto a trazione integrale. Come, ad esempio, nel mitico Rallye di Montecarlo quando Andrea Nucita e Marco Vozzo hanno ottenuto un incredibile 4° tempo assoluto - ben più veloci delle vetture WRC Plus ufficiali - nella prova speciale più difficile della gara, caratterizzata da fondi a bassissima aderenza con molto ghiaccio e neve.

Proprio queste esperienze hanno portato i tecnici Abarth a sviluppare ulteriormente e far maturare il progetto dal punto di vista prestazionale. Oggi la 124 rally è pronta ad affrontare e a essere protagonista in qualunque gara e su tutti i tipi di terreni. L'Abarth 124 rally è ora disponibile al prezzo di 110.000 euro inclusa la fee di partecipazione al campionato ERC.

Luca Napolitano, Head of EMEA Fiat & Abarth Brands, ha commentato la nuova stagione: "L'Abarth 124 rally in solo due stagioni si è affermata come l'auto da battere nella classe R-GT, regalando emozioni lungo le strade e vittorie su tutti i terreni. Rally come il Montecarlo e il Tour de Corse sono stati il suo terreno di caccia: nel Principato la 124 Abarth si è inserita tra le WRC nella prova speciale più dura della corsa segnando il 4° tempo assoluto; in Corsica, la 124 rally non solo ha vinto ma le quattro auto in gara sono arrivate sotto la bandiera a scacchi una dopo l'altra. L'anno prossimo vogliamo migliorare i risultati di quest'anno, continuando ad essere protagonisti a livello internazionale nell'ERC con una nostra Cup. In ciascuna gara ci sarà un'area dedicata Abarth con la nostra hospitality, che diventerà il punto di incontro per piloti e fan dello Scorpione. Inoltre, daremo supporto in tempo reale ai team grazie al servizio ricambi in gara e alla presenza capillare dei nostri tecnici". Continua Napolitano: "Il racing fa parte - da sempre - dell'identità di Abarth e ne incarna i valori e la partecipazione alle corse permette di rinsaldare questo legame con la storia e con il futuro di Abarth. Inoltre ci consente di testare le novità tecniche e tecnologiche nelle condizioni più severe di sviluppo per il loro successivo travaso sui modelli di serie, perché vogliamo offrire ai nostri clienti prodotti sempre più performanti e affidabili".

Dopo due anni di corse l'Abarth 124 rally vanta già oltre 50 vittorie nella categoria R-GT, ritrovandosi così a ricoprire il ruolo di regina tra le Gran Turismo. Un ruolo conquistato sul campo a suon di successi, molti dei quali abbinati a ottime posizioni nella classifica assoluta. Inoltre l'Abarth 124 rally sta contribuendo alla crescita della spettacolarità del campionato oltre che nel numero di partecipanti alla Coppa FIA R-GT, in pratica il campionato mondiale delle gran turismo, che l'Abarth 124 rally ha conquistato con i francesi Raphael Astier e Frédéric Vauclare del Team Milano Racing.

Decisamente interessante il montepremi del che prevede per ogni gara un premio di 12.000€ per il vincitore della classe R-GT; 10.000€ al secondo classificato; 8.000€ il terzo; e 4.000€ per il quarto. Il vincitore del Trofeo riceverà un premio finale di 30.000€.

Il regolamento completo della Abarth Rally Cup 2019 verrà pubblicato successivamente.

L'Abarth Rally Cup 2019 è inserita nell'ambito del FIA-ERC, Campionato Europeo Rally, promosso dalla rete televisiva Eurosport, che garantisce ampia visibilità ai partecipanti. I team e i piloti partecipanti alla Cup saranno supportati sui campi di gara direttamente da Abarth inoltre, all'interno del "villaggio dello Scorpione", troveranno spazio le aree assistenza destinati ai team privati, l'hospitality e il van Abarth con il servizio ricambi. Oltre che nell'Abarth Rally Cup la vettura, potrà partecipare a tutte le gare FIA e nei campionati nazionali che ammettono la categoria R-GT. Piloti e team possono in questo modo ottimizzare l'investimento puntando ad aggiudicarsi i cospicui premi della Cup, partecipando nella stessa stagione ad altri campionati nazionali e internazionali.

La Cup regalerà anche spettacolo ed emozioni agli appassionati dello Scorpione che accorreranno sui campi di gara. Infatti, gli "Abarthisti" avranno modo di vivere la loro passione Abarth parlando con piloti, sedendo al loro fianco durante i weekend di gara, provando le auto di produzione disponibili ogni weekend per i test drive, "toccando con mano" le performance insomma, vedendo da vicino come la tecnologia viene trasportata dalle gare alla "strada". Un esempio è la nuova Abarth 124 GT, la serie speciale che combina le emozioni di guida che solo una vera roadster sa regalare, con la sinuosità di una coupé, grazie ad un hard top tecnico, leggero e sicuro, l'unico sul mercato totalmente in fibra di carbonio, proprio come quello montato sulla versione da rally.

*Soggetto a conferma di FIA WMSC