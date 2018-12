Felipe Massa alla guida di una Formula E per sfidare il falco pellegrino

Non è la prima volta che la monoposto 100% elettrica di Formula E si è sfidata con un animale. L’anno scorso, infatti, il campione in carica Jean-Eric Vergne ha corso fianco a fianco ad un ghepardo nel Western Cape in Sud Africa.

Dopo aver sconfitto il mammifero terrestre più veloce del pianeta, i fan della Formula E hanno chiesto una rivincita – ma stavolta mettendo il pilota al centro di una competizione più complessa. In risposta alle richieste dei fan sui social network, questa volta ad essere sfidato è il falco pellegrino, l’animale più veloce in assoluto, che è in grado di raggiungere picchi di velocità di 350 km/h (217 mph) in picchiata.

Stavolta, il predatore ha preso di mira un diverso tipo di preda che vagabonda nel deserto – grazie a un'esca attaccata al telaio della rivoluzionaria monoposto Gen2.

A tutta velocità per la prima volta in una monoposto di Formula E a 90 km a Sud Est del Sito Patrimonio dell’Unesco a Ad Diriyah, gli specchietti di Massa incombevano sugli artigli del falco pellegrino. Sarà riuscito a scrollarsi di dosso il suo avversario?

Felipe Massa, pilota del Team VENTURI, ha dichiarato: “E’ stata un’esperienza incredibile gareggiare contro l’animale più veloce della Terra – non è qualcosa che dimenticherò facilmente. Mi ha particolarmente colpito il fatto che l’idea della competizione sia partita dai fan, Formula E li ha ascoltati ed ha accettato la sfida. Questo cortometraggio è molto speciale, è stato un privilegio farne parte. Non vedo l’ora di tornare ad Ad Diriyah e iniziare a competere.

Sarà la mia prima gara in Formula E e sono impaziente di tornare di nuovo al volante. Mi è mancato molto gareggiare e questo campionato ha dimostrato di essere uno dei più competitivi che esistano”.

Non perdete l’inizio della nuova stagione con l’E-Prix in Arabia Saudita a Ad Diriyah – con il round di apertura del campionato ABB FIA Formula E 2018/19 e il debutto della rivoluzionaria Gen2 e del pilota del Team VENTURI Felipe Massa. La gara sarà trasmessa sabato 15 dicembre su Eurosport 1 alle ore 13.00 e su Italia 1 alle ore 14.40, le qualifiche partiranno invece alle ore 9.00 su Eurosport 1.