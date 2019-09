Formula E Antonio Felix Da Costa corre con il DS TECHEETAH team

Il pilota portoghese ventottenne porter il numero #13 per la sesta stagione dell’ABB FIA Formula E Championship che comincerà il 22 novembre 2019 a Riyadh.

Antonio gareggia nel campionato sin dalla prima edizione, ha partecipato a 54 gare nelle quali ha conquistato pole position, podi e due vittorie (Buenos Aires e Riyadh). Nell’ultima stagione 2018/2019, Antonio Felix da Costa ha concluso in sesta posizione nella classifica piloti.

Mark Preston, DS TECHEETAH Team Principal:

“È bellissimo avere di nuovo Antonio nel team. Durante questo periodo di lontananza è comunque rimasto un caro amico di tutti, e non vediamo l’ora di dargli il benvenuto a casa e di vederlo con i colori nero e oro di DS TECHEETAH. Il suo sarà un contributo formidabile ed efficace per il team. Siamo impazienti di vedere cosa faranno in pista Jean-Eric e Antonio quest’anno”.

Xavier Mestelan Pinon, direttore DS Performance:

“Sono molto felice di accogliere Antonio nel nostro team. La sua esperienza in questa disciplina, oltre alla sua velocità, è fondamentale per la nostra ricerca di vittorie e titoli. Mentre attendiamo la prima gara a Riyadh, potrà iniziare le sessioni di test insieme a Jean-Eric e aiutarci a migliorare ancora la nostra DS E-Tense FE 20.”

Antonio Felix Da Costa, Pilota DS TECHEETAH:

“Avere l’opportunità di unirsi a un team due volte campione in una disciplina così competitiva come la Formula E è molto raro. È stato difficile lasciare la mia attuale posizione ma è un’occasione a cui non potevo rinunciare, e sono molto felice di unirmi a Jean-Éric e a tutto il team DS TECHEETAH”.

Jean-Éric Vergne, Pilota DS TECHEETAH:



“Voglio dare un caloroso benvenuto ad Antonio. Siamo amici da molto tempo, e in passato abbiamo partecipato allo stesso programma nel motorsport. È bello poter lavorare ancora insieme. Sarà un grande contributo per tutto il team”.