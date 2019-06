Formula-E, il team DS TECHEETAH a Berna punta al doppio podio

La pista, tracciata su 14 curve e 2.750 metri attorno alla Fossa degli Orsi di Berna, inizia sulla Laubeggstrasse e si snoda in senso antiorario verso Rosengarten e Barengraben, lungo l’Aar e il centro città, patrimonio mondiale dell’UNESCO.

Jean-Éric Vergne : «Il mese di giugno è uno dei più densi dell’anno, con Le Mans e Berna. Mi sono preparato al meglio per arrivare al massimo della forma. A Berna sarà vitale conquistare il massimo dei punti, per affrontare l’ultimo week end della stagione a New York nelle migliori condizioni possibili. »

André Lotterer : «Sono deluso dalla gara di Berlino, ma ormai ci siamo lasciati tutto alle spalle e voglio conquistare la mia prima vittoria in Formula E entro la fine della stagione. Tuttavia il campionato resta l’obiettivo principale. A Berna dovremo segnare il massimo dei punti, per affrontare le finali di New York in buona posizione. Per me sarà la prima volta di un paddock diviso tra box e officina. La pista sembra interessante e penso che mi piacerà. »

Mark Preston, Team Principal DS TECHEETAH: «Sarà solo la nostra seconda gara in Svizzera, dopo la sospensione delle gare su circuito del 1955. Berna arriva dopo Zurigo dello scorso anno. Si tratta di una pista nuova, con una caratteristica sorprendente : i box e le officine non si trovano nello stesso posto come è successo a Long Beach qualche anno fa. Scoprire una nuova pista è sempre una sfida, con un livello di complessità in più. Ma non ci sono ragioni per non aspirare a un doppio podio. Con le DS E-TENSE FE19 e i due piloti più veloci del paddock abbiamo un package performante. Se la congiunzione astrale è proprizia e non commettiamo errori, a Berna dovremmo fare una buona gara. »

Xavier Mestelan Pinon, Direttore DS Performance : «Dopo il podio di Berlino abbiamo fatto tesoro dei test della stagione 2019/2020 per riconfermare alcune migliorie per la fine del campionato. Visto che siamo in testa alle due classifiche prima delle ultime tre gare, è importante offrire ai nostri piloti un surplus di performance. »