Formula E, Nissna c'è

Il team Nissan e.dams è pronto a iniziare la prima esperienza nel mondo delle corse su strada per auto elettriche in occasione della quinta stagione del campionato ABB FIA Formula E, che parte questa settimana.

Lo svizzero Sebastien Buemi, già vincitore del campionato, e il suo nuovo compagno di squadra inglese Oliver Rowland, percorreranno i 2,495 km e le 21 curve del circuito di Ad Diriyah, vicino a Riyadh, capitale dell’Arabia Saudita.

Quella del prossimo fine settimana sarà la prima di 13 gare che avranno luogo in alcune delle principali città del mondo. In qualità di leader mondiale nella mobilità elettrica e prima casa automobilistica giapponese a entrare in Formula E, Nissan coglierà l’occasione del campionato per rafforzare la strategia globale Nissan Intelligent Mobility.

La casa nipponica gareggerà con altri 10 produttori/team nel corso della stagione 2018/2019, che introduce importanti cambiamenti nel mondo della Formula E con la presenza di nuovi modelli di seconda generazione dotati di telaio e batterie rivisitati e di un’aerodinamica sorprendente. Le nuove monoposto hanno un’autonomia superiore, grazie alla quale non sarà più necessario ricorrere al cambio auto a metà corsa.

Il nuovo format di gare prevede una durata di 45 minuti standard più un giro, e un’innovativa “modalità di attacco”. I piloti potranno accedere a 25 kilowatt di potenza in più attivando la modalità in tratti prestabiliti, che saranno chiaramente visibili e contrassegnati lungo il circuito per i fan a bordo pista e per il pubblico a casa.

Nissan ha impiegato la propria esperienza pluriennale nello sviluppo e nella produzione di Nissan LEAF, l’auto elettrica più venduta al mondo, per mettere a punto un propulsore completamente nuovo per il modello da corsa di Formula E, composto da motore elettrico, inverter, trasmissione e software. La monoposto elettrica ha concluso un tour mondiale il 2 dicembre con la prima gara dimostrativa per la Formula E in Giappone presso il circuito di Fuji in occasione del NISMO Festival, dopo l’evento di lancio del 30 novembre a Tokyo.

“Ci sono voluti anni di pianificazione e mesi di intensa preparazione, ma oggi siamo finalmente pronti a scendere in pista per il nostro debutto nel campionato di Formula E”, ha affermato Michael Carcamo, Direttore Globale Motorsports di Nissan. “Abbiamo sviluppato la nostra auto da Formula E sulla base della competenza maturata in qualità di leader mondiale nei veicoli elettrici da strada e ora le conoscenze che acquisiremo durante il campionato garantiranno benefici anche ai clienti dei veicoli elettrici Nissan.”

“Con un’auto destinata a ciascun pilota per l’intera gara, la quinta stagione apre un nuovo capitolo nel campionato ABB FIA Formula E”, ha dichiarato Jean-Paul Driot, Responsabile del team Nissan e.dams. “La nuova partnership con Nissan e.dams, il nuovo propulsore e il nuovo telaio rappresentano ulteriori sfide, ma si tratta di stimoli fortemente motivanti per il team, i piloti e Nissan.”

Le auto scenderanno in pista per la prima volta il 14 dicembre per una sessione di collaudo alle 14.30 ora locale (12.30 ora italiana). Il format della corsa del 15 dicembre include prove libere, qualifiche e gara nella stessa giornata, con inizio della competizione previsto per le 15.05 ora locale (13.05 ora italiana).

Sebastien Buemi

“Siamo fiduciosi che il team Nissan e.dams ci regalerà un’ottima performance, anche se è molto difficile fare previsioni per la prima tappa.

“Non sappiamo esattamente dove ci posizioniamo, ma come pilota il mio obiettivo è sempre la vittoria. Vedremo dove saremo dopo le qualifiche. Sicuramente combatteremo per raggiungere il miglior risultato possibile.

“Il modo migliore per studiare la pista è usare il simulatore. In genere, dedico a questa fase i due giorni che precedono l’evento, il lunedì e il martedì, poi il mercoledì mi metto in viaggio per raggiungere il luogo della gara. Mi rimangono due giorni interi per confrontarmi con il nuovo tracciato.

“Grazie ai nuovi simulatori, ho dei buoni punti di riferimento ancor prima di scendere in pista. Conosco già la velocità nelle curve e i punti di frenata, tutta la gestione energetica. Quasi tutti gli aspetti principali vengono affrontati con il simulatore, e sono molto ben rapportati.”

Oliver Rowland

“Sono emozionatissimo e orgoglioso di far parte della scuderia Nissan e.dams.

“Non vedo l’ora di affrontare le nuove sfide della Formula E. Le auto e i piloti mi propongono nuove sfide, ma sono pronto ad affrontarle e a scendere in pista con tutto il mio impegno.

“Ho visto molti piloti di Formula E fare cose straordinarie nel corso degli anni e essere lì insieme a loro è per me motivo di grande emozione.

“Ho avuto una carriera di successo nei campionati standard, Formula Renault, World Series by Renault e Formula 2, gareggiando sempre per la vittoria. Ora Nissan e.dams mi ha offerto questa grande opportunità nella Formula E. Sono pronto per la sfida.”





DATI SALIENTI

PROFILI DI GUIDA

Profilo di Sebastien Buemi - www.nismo.com/driver/ sebastien-buemi/

Profilo di Oliver Rowland - www.nismo.com/driver/oliver- rowland/



CIRCUITO EPRIX DI AD DIRIYAH

Lunghezza: 2,495 km

Curve: 21



PROGRAMMA (ora italiana)

Venerdì 14 dicembre

12:30 - 13:00: Collaudo

Sabato 15 dicembre

05:00 - 05:45: Allenamento 1

07:05 - 07:35: Allenamento 2

08:50 - 09:26: Qualifiche

09:35 - 09:55: Super pole

13:05: Gara (45 min + 1 giro)

Domenica 16 dicembre

06:00 - 09:00: Sessione di prove

11:00 - 14:00: Sessione di prove