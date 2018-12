FORMULA E: tutto pronto per il debutto della DS E-TENSE FE 19

Le Ventidue monoposto di nuova generazione sono pronte per affronteranno nuove piste in nuove città, e gare che prevedono un nuovo regolamento e nuovi piloti.

I piloti DS TECHEETAH, André Lotterer e il campione di Formula E in carica Jean-Éric Vergne, debuttano nella stagione 2018/2019 con la nuova DS E-TENSE FE 19 ad Ad Diriyah, su un circuito di 2,5 chilometri. Il nuovo format di gara si articola su gare di 45 minuti di durata più un giro.

Cambia anche il #FanBoost, destinato a regalare ai fan il potere di influenzare il risultato di ogni prova.

I cinque piloti più votati dai fan potranno beneficiare di un surplus di potenza. Sarà possibile votare fino a quindici minuti dopo l’inizio della gara.

Grande debutto nelle competizioni anche per la monoposto DS E-TENSE FE 19, sviluppata da DS Automobiles nel nuovo centro di Versailles. DS Automobiles è uno dei pochi costruttori del paddock che ha messo a punto il proprio sistema di frenata by-wire, destinato a fornire benefici aggiuntivi in termini di performances. DS E-TENSE FE 19 accelera da 0 a 100 km/h in 2,8 secondi grazie a una motorizzazione 100 % elettrica da 338 cavalli. La batteria passa a 52 kWh per eliminare il cambio di monoposto durante la gara.

Questa disciplina si conferma sempre più innovativa, e propone l’ATTACK MODE, studiato per offrire nuove sfide ai team e strategia supplementare destinata a rendere le gare ancora più avvincenti per gli spettatori.

Quando viene attivata, questa modalità aumenta la potenza da 200 kW (RACE MODE) a 225 kW. Il surplus di potenza permette a un pilota di sorpassare, creando nuove occasioni per rendere ancora più dinamica la gara.

Per lanciare l’ATTACK MODE, il pilota deve passare in una zona di attivazione specifica, situata fuori dalla traiettoria. Il numero di attivazioni possibili e il periodo di utilizzo saranno determinati dalla FIA nel corso di ogni gara.

Jean-Éric Vergne n°25: «La mia presenza sin dagli albori di questa disciplina del motorsport mi ha permesso di vedere i progressi notevoli della Formula E, non solo per le prestazioni della monoposto, ma anche per le nuove idee che vengono adottate per promuovere le gare, come l’ATTACK MODE. In qualità di piloti, così come i fan, vogliamo delle belle gare.»

André Lotterer n°36: «La Formula E ha fatto enormi passi avanti. Sono felice di far parte di questa competizione che non smette di reinventarsi. Abbiamo lavorato molto sulle novità del campionato e l’attesa ora è finita. Adesso dobbiamo cedere il posto alla gara. Sarà molto interessante vedere lo svolgimento del primo E-Prix, e non mancheranno certamente le sorprese. »