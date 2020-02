Formula E, Ufficiale: l’ePrix di Sanya non ci sarà

Avrebbe dovuto svolgersi il prossimo 21 marzo ed invece l’appuntamento della FE sull’isola di Hainan non avrà luogo. A darne conferma la Federazione Internazionale dell’Automobile in concerto con la categoria al 100% verde.

“A seguito della vasta diffusione del Coronavirus e dopo una lunga consultazione tra il dipartimento provinciale, il governo municipale, la Formula E, la FIA, la Motorcycle Sports of People della Repubblica di Cina e il partner Enova Holdings, si è convenuto di non disputare l’ePrix di Sanya nella data programmata”, si legge sulla nota ufficiale che sottolinea come la decisione sia stata motivata dalla maggior rilevanza della salute dell’eVillage, dello staff e degli spettatori.

“Stiamo comunque lavorando a stretto contatto con i nostri soci regionali e le autorità locali per tenere monitorato lo sviluppo della situazione. Ciò significa che ci prenderemo il tempo necessario per valutare una possibile alternativa”, precisa infine il comunicato.

A questo punto, una volta archiviati gli appuntamenti di febbraio previsti in Messico (15/2) e in Marocco (29/2), il campionato elettrico si trasferirà direttamente a Roma il 4 aprile.

RM Media