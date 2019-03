Ginevra 2019 Kia presenta il restyling della gamma Niro

Al Salone internazionale dell'automobile di Ginevra Kia Motors svela l’evoluzione della sua gamma di crossover elettrificati Niro. Sotto i riflettori, in anteprima mondiale, Kia Niro Hybrid e Plug-in Hybrid faranno la loro prima apparizione il 5 marzo in un’inedita veste, arricchiti da una lunga serie di aggiornamenti tra cui lo stile, ispirato al design della versione full electric e-Niro.

Design esterno rinnovato, interni più raffinati, dotazioni più ricche e nuove combinazioni cromatiche. Allo stand ginevrino di Kia Motors i riflettori sono puntati su Niro, il modello che miscela la praticità di un crossover con le emissioni contenute offerte dal sistema ibrido Kia. I modelli Hybrid e Plug-in Hybrid adesso includono anche il nuovo sistema telematico avanzato Kia UVO CONNECT, che aggiunge inedite funzionalità "connesse" all'auto.

Da quando sono iniziate le vendite di Niro nel 2016, oltre 270.000 esemplari sono stati venduti a livello globale, di questi oltre 100.000 solo in Europa. Niro si conferma così per il 2018 il quinto modello più venduto di Kia in Europa, con numeri in crescita del 33%; 45.255 le unità vendute complessivamente, di cui 34.642 nella versione ibrida e 9.951 per il modello ibrido plug-in.

Mantenendo il suo design elegante e dinamico, Kia Niro per il 2019 beneficia di importanti aggiornamenti. In particolare, il nuovo design allinea stilisticamente le versioni Hybrid e Plug-in Hybrid alla versione e-Niro, il primo crossover completamente elettrico prodotto da Kia.

Niro, pur conservando il suo design distintivo e il suo iconico frontale “tiger-nose”, adotta nuovi paraurti anteriori che gli conferiscono un aspetto più deciso e un’impronta stilistica più incisiva. Più in dettaglio, i gruppi ottici anteriori offerti di serie sono stati ridisegnati ispirandosi all’ "ice-cube" design, con la possibilità di ottenere a richiesta i fari full LED. Il nuovo aspetto del frontale è sottolineato anche dalla presenza, nel paraurti anteriore, di nuove luci diurne a LED caratterizzate dall’esclusivo layout a doppia freccia; a richiesta sono disponibili i fari fendinebbia con tecnologia a LED.

Nella parte posteriore, Niro è caratterizzato da inedite luci a LED che gli conferiscono una firma luminosa più distintiva e contemporanea. Il nuovo design del paraurti include lo skid plate in colore argento e, alle estremità, i nuovi catarifrangenti e le luci retronebbia.

Niro Hybrid si arricchisce di ulteriori opzioni di personalizzazione grazie all’offerta di due cerchi in lega da 16 pollici, oltre a un’inedita opzione da 18 pollici con finitura bicolore diamantata. Si amplia l’offerta di personalizzazione anche per Niro Plug-in Hybrid che ora è disponibile con cerchi in lega da 16 pollici caratterizzati da un nuovo design con inserti grigio scuro che sottolineano la riconoscibilità del modello.

Niro si evolve anche al suo interno, dove Kia ha introdotto una serie di aggiornamenti stilistici e nuovi materiali con l’obiettivo di aumentare la qualità percepita e di creare a bordo un'atmosfera più sofisticata.

La parte superiore del cruscotto è rifinita con un rivestimento soft-touch di alta qualità, mentre la plancia e il quadro strumenti si arricchiscono di eleganti finiture in nero lucido con dettagli cromati e satinati. Fra le novità per la gamma 2019, Kia introduce anche un nuovo schermo LCD opzionale da 10,25 pollici optional, che si aggiunge al display da 7 pollici TFT nel quadro strumenti (di serie su Niro è disponibile un sistema di infotainment con un display da 8 pollici touchscreen e un secondo display TFT da 4,2 pollici nel quadro strumenti).

Nell’ottica di ampliare le possibilità di personalizzazione dell’ambiente interno, la gamma Niro si arricchisce di nuove opzioni cromatiche con due pacchetti: Red-Orange e Plum. Secondo le specifiche del veicolo e del mercato, i nuovi dettagli rosso-arancio o color prugna permettono di aggiungere un tocco di colore e stile in più all’abitacolo. Il pacchetto Red-Orange include cuciture a contrasto in una calda tonalità di rosso per i rivestimenti, con finiture coordinate sulla plancia; l’opzione Plum include un nuovo rivestimento in pelle traforata realizzato nelle calde note color prugna con cuciture coordinate viola sui sedili. Le nuove finiture cromatiche si estendono anche al bracciolo nelle portiere mentre inediti dettagli satinati arricchiscono la plancia.

Il posto guida si arricchisce di nuovi paddle al volante; Niro Hybrid e Plug-in Hybrid sono equipaggiati con una trasmissione a doppia frizione a 6 marce che consente di ottenere una risposta più diretta e immediata del cambio e una guida più divertente rispetto ai sistemi a variazione continua disponibili su altri modelli ibridi.

Fra le novità 2019, su Niro Hybrid e Plug-in Hybrid si segnalano anche l’adozione di un nuovo freno di stazionamento elettronico e freni posteriori di maggiori dimensioni per assicurare più potenza frenante in tutte le condizioni di guida.

Niro è tra i primi modelli Kia in Europa a offrire l'innovativo sistema telematico UVO CONNECT, il sistema che permette ai passeggeri di rimanere sempre connessi e di poter accedere a un’ampia gamma di informazioni preziose durante il viaggio.

Su Kia Niro Hybrid e Plug-in Hybrid debutta per la prima volta l’innovativo sistema UVO CONNECT, una tecnologia destinata ad arricchire in futuro anche altri modelli europei. Accessibile tramite il nuovo display touchscreen da 10,25 pollici (disponibile a richiesta) o da uno smartphone, UVO CONNECT dispone del sistema Kia Live che utilizza una SIM card dedicata per mantenere l’auto connessa e aggiornata in tempo reale. Il nuovo sistema permette ai passeggeri di accedere alle informazioni sul traffico in tempo reale, alle previsioni meteo, ai punti di interesse, ai prezzi del carburante e alla disponibilità di parcheggi pubblici o in aree specifiche, incluso (quando disponibili a seconda dei mercati) dettagli circa prezzo e posti disponibili. Fra le notizie utili, anche le informazioni sulle stazioni di ricarica elettrica, incluse disponibilità e tipologia di connessione.

Il secondo elemento che arricchisce il sistema di connettività di bordo di Niro è l'app UVO, compatibile su smartphone Android e Apple. L'app dedicata offre agli utenti la possibilità di accedere a dati diagnostici sulla propria auto e sui viaggi, oltre alla possibilità di attivare una gamma di funzioni da remoto: a seconda del Paese, gli utenti possono inviare in remoto alla propria auto l’itinerario di un viaggio, controllare la posizione del proprio veicolo e accedere ai report e alle notifiche diagnostiche fornite dai sistemi di bordo.

Il nuovo sistema di navigazione touchscreen con schermo da 10,25 pollici è dotato di connessione Bluetooth “multi-connection” di serie, che permette agli occupanti di collegare due dispositivi mobili contemporaneamente e di accedere alle funzionalità Apple CarPlay e Android Auto. La tecnologia “split-screen” permette inoltre di visualizzare contemporaneamente sullo schermo informazioni diverse, con la possibilità di personalizzare il sistema con una serie di widget dedicati: il conducente può così, per esempio, visualizzare sul display informazioni sulla navigazione mentre il passeggero può scegliere le sue canzoni preferite o controllare le previsioni del tempo. Il nuovo sistema di infotainment con schermo da 10,25 pollici è disponibile a richiesta; di serie Niro continua a offrire l’apprezzato sistema da 8 pollici touchscreen.

La tecnologia UVO CONNECT è stata sviluppata in conformità al più recente regolamento generale sulla protezione dei dati emanato dall'Unione Europea, (European Union General Data Protection Regulation), garantendo i massimi livelli di privacy e protezione dei dati.

La gamma Niro 2019 vede l'introduzione di una serie di nuove tecnologie dedicate alla sicurezza e alla guida assistita. I sistemi già disponibili come lo Smart Cruise Control, su nuovo Niro Hybrid e Plug-in Hybrid si arricchiscono della funzionalità Stop & Go che permette all’auto di arrestarsi e ripartire autonomamente, assicurando un maggior livello di comfort di guida e di sicurezza attiva.

Altra novità. Il Lane Following Assist, la tecnologia di guida autonoma Kia di "Livello 2”, dopo il recente debutto sul crossover completamente elettrico e-Niro, adesso è disponibile per la prima volta anche sui modelli Hybrid e Plug-in Hybrid: attraverso una serie di sensori esterni il sistema è in grado di monitorare il traffico, di verificare la posizione degli altri veicoli rendendo possibili i cambi di corsia in totale sicurezza e la guida nel traffico più fluida. Il sistema agisce su sterzo, freni e acceleratore, controllando anche il mantenimento di corsia ed è attivo in un range di velocità da 0 e 180 km/h.

In aggiunta al Lane Following Assist, su Niro sono disponibili numerose tecnologie di guida assistita Kia che contribuiscono a eliminare o a ridurre molti dei pericoli di guida sulle strade. Fra questi: Forward Collision-Avoidance Assist, High Beam Assist, Lane Keeping Assist, Driver Attention Warning, Blind-spot Collision Warning, Rear Cross-traffic Collision Warning e l’Intelligent Speed Limit Warning.

Con sospensioni anteriori e posteriori completamente indipendenti e una trasmissione a doppia frizione a 6 marce, Kia Niro Hybrid e Plug-in Hybrid offrono un ottimo equilibrio tra comfort e divertimento di guida.

Le caratteristiche da crossover offerte da Niro, uniche nel panorama degli ibridi offrono il vantaggio di un ampio spazio interno riservato ai passeggeri, coniugato ad un'elevata capacità e flessibilità di carico. Inoltre, unico rispetto alla maggioranza dei competitors ibridi, Niro offre a richiesta il Towing Pack che consente di trainare carichi fino a 1.300 kg di peso (frenati).

Kia Niro è equipaggiato con un efficiente motore GDi da 1,6 litri benzina a iniezione diretta, abbinato a un pacco batterie agli ioni di litio da 1.56 kWh (Niro Hybrid) o da 8.9 kWh (Plug-in Hybrid). Le emissioni di CO2 per Niro Hybrid sono pari a 99,8 g/km (ciclo combinato WLTP); il dato scende a 31,3 g/km (ciclo combinato WLTP) nel caso di Niro Plug-in Hybrid, che dispone di un'autonomia di guida in città in solo elettrico fino a 65 chilometri, o di 49 chilometri nel ciclo combinato WLTP.