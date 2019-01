I piloti collaudatori del DS TECHEETAH sono pronti per i test di Marrakech

I piloti collaudatori James Rossiter e Tatiana Calderón saranno al volante di DS E-TENSE FE19 il 13 gennaio 2019. Per il britannico e la colombiana sarà la seconda sessione con la scuderia DS TECHEETAH.

Mark Preston, Team Principal di DS TECHEETAH : «Siamo felici di continuare il lavoro avviato nella stagione con Tatiana Calderón, che domenica, dopo la gara, parteciperà ai Rookie test insieme al nostro pilota collaudatore James Rossiter. Nella sessione organizzata ad Ad Diriyah, Tatiana ci ha molto colpito e abbiamo voluto accordarle altro tempo per fare pratica con la nostra DS E-TENSE FE19, continuando a migliorare grazie all’esperienza acquisita. James ha dato un grande apporto nella fase di sviluppo portando la sua esperienza sul nostro simulatore in questo inizio di stagione. Questo Rookie Test è l’occasione perfetta per risalire sulla monoposto.



James Rossiter, pilota collaudatore DS TECHEETAH : «Sono molto contento di tornare in pista con la nostra DS E-TENSE FE19 e di lavorare con il team dopo la sosta di fine anno. Prima di partire per il Marocco, passeremo la settimana al simulatore per preparare l’E-Prix di Marrakech. Negli ultimi dodici mesi il team si è dimostrato molto competitivo e il contributo di DS Automobiles è inestimabile. Mi piace essere coinvolto nella ricerca della performance, per andare oltre i limiti conosciuti dei veicoli elettrici, sia su pista che fuori. L’esperienza che ci aspetta sarà entusiasmante. »

Tatiana Calderón, pilota Rookie DS TECHEETAH : «Essere ancora insieme a DS TECHEETAH è fantastico. Al volante della monoposto e con il team mi sono molto divertita ad Ad Diriyah. Anche se non abbiamo avuto molto tempo per guidare in pista, abbiamo fatto segnare dei tempi interessanti. Sono impaziente di poter continuare a lavorare con il team durante i giri di test di Marrakech. DS E-TENSE FE19 è divertente da pilotare, e non somiglia a nessun tipo di guida che ho sperimentato in precedenza. Ci sono tante cose da gestire e non è semplice come le altre monoposto. Ogni serie propone sfide nuove ed è questo che rende lo sport automobilistico così appassionante!»