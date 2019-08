Il Team Citroen Racin si prepara per il Rally di Turchia

I piloti del Tena Citroen Racing Sébastien Ogier – Julien Ingrassia ed Esapekka Lappi – Janne Ferm hanno concluso il Rally di Germania rispettivamente in settima e ottava posizione. Nonostante abbiano combattuto per tutto il weekend, non sono riusciti ad esprimere il loro potenziale. Una prova difficile, dalla quale il team Citroën esce comunque determinato a riscattarsi nel prossimo appuntamento in Turchia (12-15 settembre).

Con la corsa al podio ormai compromessa dopo la doppia foratura di sabato di Ogier – Ingrassia nella Panzerplatte, Citroën Total World Rally Team ha continuato a ottimizzare il setup della C3 WRC: un lavoro che ha già indicato alcune soluzioni e ha evidenziato l'esigenza di effettuare ulteriori modifiche. L’ultima giornata di gara ha visto Sébastien Ogier e Julien Ingrassia concludere in settima posizione, mentre Esapekka Lappi e Janne Ferm li hanno seguiti all’ottavo posto, dopo aver raggiunto per un momento la sesta posizione. Con 1 punto supplementare ottenuto grazie al loro 5° tempo nella Power Stage, Sébastien Ogier e Julien Ingrassia occupano la terza posizione nella classifica provvisoria del campionato del mondo piloti.

Anche se si sono accorti subito del setup non ottimale che ha causato il sottosterzo della loro C3 WRC e che li ha obbligati ad attaccare duramente per recuperare, Sébastien Ogier e Julien Ingrassia sono riusciti e posizionarsi terzi nella prima giornata di gara, nonostante alcuni piccoli errori dovuti alla loro concentrazione costantemente al massimo. Nella seconda giornata di gara, che ha fatto tappa nella base militare di Baumholder, là dove in passato hanno fatto ottime performance, hanno sperato di consolidare la loro posizione. Purtroppo sono stati le vittime principali delle insidie che caratterizzano questa speciale: una prima foratura lenta nel primo passaggio e poi una seconda nel successivo li hanno penalizzati con più di 1’30’’. Da qui, non potendo più ambire alle prime posizioni, la scelta di dedicare l'ultima giornata ai test.

Esapekka Lappi e Janne Ferm, con meno esperienza su questa superficie molto esigente, erano a solo 7’’3 dal quarto a metà della prima giornata. Purtroppo hanno fatto un testacoda nella PS 5, mentre cercavano di dare il massimo con un setup che non era perfettamente idoneo. Questo li ha portati in settima posizione venerdì sera. Anche se poi sabato hanno segnato due migliori secondi tempi (PS 9 e 11), indice dei progressi effettuati sulle regolazioni della C3 WRC, non sono riusciti a evitare un altro piccolo errore. Senza perdersi d'animo, hanno comunque dato il loro contributo al lavoro fatto da tutto il team.

HANNO DETTO…

Sébastien Ogier, Pilota del Citroën Total WRT

«Ovviamente non è la gara che speravamo: ce l'ho messa tutta, attaccando spesso al massimo, ma non è bastato. I tempi non c'erano e le forature poi certamente non ci hanno aiutato. Speriamo di ribaltare la tendenza: purtroppo la situazione nel campionato non va nella direzione giusta, ma continuerò a battermi come ho sempre fatto.»

Esapekka Lappi, Pilota del Citroën Total WRT

«È stato un weekend molto difficile per noi. Abbiamo avuto difficoltà a trovare il feeling con la vettura e la velocità per combattere con i leader. Siamo comunque riusciti a compiere qualche piccolo passo avanti durante le speciali, ma dobbiamo fare di più. Confido nella nostra capacità di trovare insieme le soluzioni per il futuro».

DUE DOMANDE A PIERRE BUDAR, DIRETTORE DI CITROËN RACING

Come commenta questa prestazione al di sotto delle aspettative?

Pensavamo di aver individuato la causa della prestazione poco soddisfacente in Corsica e di aver corretto il tiro per questo nuovo appuntamento sull'asfalto in cui speravamo di essere tra i primi, ma non è stato così. In questo weekend eravamo più vicini ai leader rispetto alla Corsica, ma ancora troppo lontani per essere soddisfatti. Ci è sicuramente sfuggito qualcosa nella preparazione. L'unica giornata completa di prove per Sébastien e Julien è stata disturbata dalla pioggia, che alla fine qui non si è vista, e che ha impedito di completare il nostro programma di test per affrontare l'asfalto asciutto. Abbiamo anche avuto sfortuna con la doppia foratura di Sébastien e Julien nella base militare di Baumholder, mentre erano in lotta per un posto sul podio. In ogni caso i nostri equipaggi hanno lavorato sodo tutta la settimana, cercando il migliore setup della vettura indipendentemente dalle circostanze: anche per questo, mentre cercavano di recuperare, hanno fatto alcuni piccoli errori. Il team non si è demoralizzato nonostante la delusione evidente, e questo spirito combattivo, unito alle lezioni che stiamo imparando, ci permetterà di uscire più forti da questa prova.

Come prevede la continuazione del campionato?

La nostra situazione in campionato si complica, è evidente. Ma non siamo di quelli che si danno per vinti, anche perché non è il caso. Rimangono quattro gare da disputare, tra le più difficili del campionato, e possono ancora succedere molte cose. La prossima settimana abbiamo i test per preparare la gara in Turchia, e ci batteremo fino al termine della stagione con coesione, metodo e passione.

CLASSIFICA FINALE PROVVISORIA

Tänak / Järveoja (Toyota Yaris WRC) 3h15’29’’8 Meeke / Marshall (Toyota Yaris WRC) +20’’8 Latvala / Anttila (Toyota Yaris WRC) +36’’0 Neuville / Gilsoul (Hyundai i20 WRC) +58’’5 Sordo / Del Barrio (Hyundai i20 WRC) +1’16’’6 Mikkelsen / Jaeger (Hyundai i20 WRC) +1’46’’2 Ogier / Ingrassia (Citroën C3 WRC) +1’56’’3 Lappi / Ferm (Citroën C3 WRC) +2’02’’2 Greensmith / Edmondson (Ford Fiesta WRC) +6’22’’2

* in attesa della pubblicazione della classifica da parte della FIA

CAMPIONATO DEL MONDO PILOTI

Ott Tänak – 205 punti Thierry Neuville – 172 punti Sébastien Ogier – 165 punti Kris Meeke – 80 punti Andreas Mikkelsen – 79 punti Elfyn Evans – 78 punti Jari-Matti Latvala – 74 punti Teemu Suninen – 70 punti Esapekka Lappi – 62 punti Dani Sordo – 62 punti

* in attesa della pubblicazione della classifica da parte della FIA

CAMPIONATO DEL MONDO COSTRUTTORI

Hyundai WRT – 289 punti Toyota Gazoo Racing – 281 punti Citroën Total WRT – 216 punti M-Sport Ford WRT – 168 punti

* in attesa della pubblicazione della classifica da parte della FIA