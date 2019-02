Lamborghini Super Trofeo Middle East 2019 trionfo del team Target Racing

La prima tappa del del Lamborghini Super Trofeo Middle East 2019 si è concluso con un completo trionfo per il team Target Racing. Timur Boguslavskiy e Frederik Schandorff hanno vinto le tre gare disputate al Dubai Autodrome e ora guidano saldamente la classifica generale, in attesa del secondo e conclusivo weekend di Abu Dhabi (22 e 23 febbraio).

Dopo la vittoria nella manche del venerdì, Timur Boguslavskiy e Frederik Schandorff hanno dominato gara 2, disturbata da una leggera tempesta di sabbia, al volante della Huracán Super Trofeo Evo n. 9 del team Target Racing. Secondo posto per Takashi Kasai e Juuso Puhakka sulla vettura n. 63 del team FFF Racing. Il finlandese ha tagliato il traguardo tallonato da Axcil Jefferies, subentrato a Ramez Azzam alla guida della Huracán Super Trofeo Evo n. 29 del team Konrad, terzi sul podio Overall e primi della categoria Pro-Am. In classe Am nuovo successo di Vincent Schwartz con la Huracán n. 11 del team Konrad Motorsport; nella Lamborghini Cup si è imposto ancora Gerard Van Der Horst sulla vettura n. 98.

Gara 3 si è aperta con Boguslavskiy bravo a mantenere la testa della corsa, dopo essere scattato dalla pole, con Kasai e Jefferies a seguire. Da sottolineare l’ottima prestazione di Schwartz, pilota Am che ha subito guadagnato la terza posizione, approfittando di un testacoda di Kasai. A metà gara Boguslavskiy ha lasciato il sedile della Huracán Super Trofeo Evo n. 9 a Schandorff e il team Target si è messo nuovamente in luce per una sosta fulmineo. Terminati i pit-stop, Schandorff si è ritrovato al comando, con Azzam, subentrato a Jefferies, e Schwartz tenuti a debita distanza.

Al termine dei 50 minuti di gara, Schandorff ha tagliato il traguardo in prima posizione, regalando al team Target un’entusiasmante tripletta e una solida leadership in classifica Pro. Secondi Azzam e Jefferies, primi in classe Pro-Am, che hanno preceduto il compagno di scuderia nel team Konrad, Schwartz, nuovamente il migliore nella categoria Am. Nella Lamborghini Cup la Huracán di Gerard Van Der Horst è rimasta ai box, consentendo a Gabriele Murroni di cogliere un successo che mantiene apertissima la lotta per il titolo.