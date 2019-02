Lamborghini Super Trofeo Middle East Abu Dhabi,Target dominano il venerdi

Il team Target Racing ha vinto Gara 1 sul circuito di Yas Marina, candidandosi come nuovo campione del Lamborghini Super Trofeo Middle East 2019. Dopo la tripletta di Dubai, Timur Boguslavskiy e Frederik Schandorff hanno dominato il venerdì di Abu Dhabi, conquistando la pole position in qualifica e il successo nella prima manche del weekend.

Schandorff ha messo subito le cose in chiaro: partito dalla prima posizione al volante della Huracán Super Trofeo Evo n. 9 del team Target Racing, ha chiuso la porta a Basz (FFF Racing) prendendo la testa della gara, mentre alle loro spalle Jefferies (Konrad Motorsport) e Afanasyev (Artline Team Georgia) lottavano per il terzo posto. A metà gara Schandorff ha ceduto il volante a Boguslavskiy, bravo a capitalizzare il vantaggio accumulato grazie a un ritmo elevato, che ha tenuto a distanza Azzam, subentrato a Jefferies al volante della Huracán n. 29, salita in seconda posizione.

Al termine dei 50 minuti di gara, Boguslavskiy ha tagliato il traguardo indisturbato, seguito da Azzam, primo della categoria Pro-Am. Terzo Amici, che aveva sostituito Basz sulla Huracán n. 5 del team FFF Racing. In classe Am si è imposto Vincent Schwartz con la Huracán n. 11 del team Konrad Motorsport; nella Lamborghini Cup primo posto per Gabriele Murroni sulla vettura n. 88.

Lamborghini Super Trofeo – 2019 Calendars

Middle East

Round 1 : Dubai – 15-16 February

Round 2 : Abu Dhabi – 22-23 February



Europe

Round 1 : Silverstone – 11-12 May*

Round 2 : Misano – 29-30 June*

Round 3 : Zandvoort – 13-14 July*

Round 4 : Spa-Francorchamps – 26-27 July*

Round 5 : Nürburgring – 31 August - 1 September*

Round 6: Jerez de la Frontera – 25-27 October

Asia

Round 1 : Sepang – 6-7 April

Round 2 : Suzuka – 22-23 June

Round 3 : Fuji Speedway – 6-7 July

Round 4 : Yeongam – 4-5 August

Round 5 : Shanghai – 31 August - 1 September

Round 6: Jerez de la Frontera – 25-27 October

North America

Round 1 : Barber Motorsport Park – 6-7 April

Round 2 : Watkins Glen – 28-29 June

Round 3 : Road America – 3-4 August

Round 4 : Virginia International Raceway – 24-25 August

Round 5 : Laguna Seca – 14-15 September

Round 6: Jerez de la Frontera – 25-27 October



World Final Jerez de la Frontera – 25-27 October