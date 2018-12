Livrea inedita per la nuova Citroen C3 WRC Plus

Per celebrare i 100 anni dalla nascita del marchio e sancire la fine della fruttuosa collaborazione con lo sponsor Abu Dhabi, che ha regalato al Double Chevron 9 vittorie di tappa (3 nel 2013, 1 nel 2015, 2 nel 2016, 2 nel 2017 e 1 nel 2018), Citroen ha deciso di rivedere completamente la livrea della C3 che sarà protagonista dei 14 round in programma, a partire dal prossimo 22 gennaio, quando scatterà lo storico e prestigioso Rally di Montecarlo.

Per sapere come sarà, però, dovremo attendere il 12 gennaio quando verrà svelata ufficialmente in occasione della presentazione della nuova stagione del WRC nel contesto dell’Autosport International Show di Birmingham.

Come noto, la scuderia francese non solo ha voluto rinnovarsi esteriormente, ma lo ha fatto anche a livello di equipaggi. Con il 2018 è infatti terminata la collaborazione con lo sceicco Khalid Al Qassimi, ovvero colui che ha portato il partner emiro, rivelatosi essenziale per la permanenza nel campionato del brand transalpino in questi ultimi cinque anni, e il suo navigatore Chris Patterson, ma pure con la giovane coppia Craig Breen - Scott Martin e con i veterani Mads Ostberg - Torstein Eriksen.

La chiusura di rapporto più altisonante, è stata invece quella con Sébastien Loeb – Daniel Elena. Un’unione, la loro, partita alla fine degli anni ’90 e ricca di successi, tra cui 9 titoli iridati e 79 centri in gara, l’ultimo conseguito in Spagna proprio lo scorso ottobre. (ABMnews)