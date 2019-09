LUISAVIAROMA veste EXTREME E

Questa partnership rende LuisaViaRoma l’unico retailer online della linea di abbigliamento e accessori Extreme E per la stagione inaugurale del 2021.

LuisaViaRoma propone una selezione esclusiva di brand come Fendi, Givenchy, Dolce & Gabbana e di giovani talenti emergenti. Fondata a Firenze negli anni ’30 con l’apertura del negozio di Via Roma, l’azienda ha festeggiato il suo 90esimo anniversario lo scorso giugno.

“Sono felice di avere LuisaViaRoma come Official Fashion Partner – ha dichiarato Alejandro Agag, CEO di Extreme E - Conosco il loro team da molto tempo e apprezzo che vogliano sfruttare la loro influenza nel mondo della moda per supportare progetti con un impatto positivo sull’ambiente. Per questo sono particolarmente fiero di questa partnership”.

Nonostante questa sia la sua prima sponsorship nelle competizioni automobilistiche, LuisaViaRoma è da sempre impegnata nel sociale con importanti collaborazioni: fra le più recenti, quella con UNICEF, il Fondo delle Nazioni unite per l’infanzia, e quella con The Naked Heart Foundation, la fondazione di Natalia Vodianova.

Nel 2018 e nel 2019, ad agosto, ha presentato il Summer Gala con UNICEF, quest’anno con performance di Dame Shirley Bassey e Ellie Goulding. Lo scorso giugno, in occasione del suo 90esimo anniversario, ha collaborato con Carine Roitfeld per il suo primo CR Runway fashion show ufficiale organizzando una sfilata con Gigi e Bella Hadid, Lara Stone, Irina Shayk e molte altre top model.

“Sono felice di prendere parte a un progetto – ha dichiarato Andrea Panconesi, founder e CEO di LuisaViaRoma - che tratta le questioni più spinose del momento: la sostenibilità e il cambiamento climatico. È un onore inaugurare questa partnership di quattro anni con Alejandro Agag e il team di Extreme E, sono sicuro che sarà una bellissima avventura”.

I team che parteciperanno ad Extreme E si sfideranno in cinque location incredibili: Himalaya, Artico, Foresta Amazzonica, Deserto e un’isola dell’Oceano Indiano. La scelta è ricaduta sui luoghi più colpiti dal cambiamento climatico e dalle attività antropiche. Attraverso la promozione dei veicoli elettrici, Extreme E vuole contribuire alla tutela dell’ambiente e del pianeta. Il campionato Extreme E avrà inizio nel 2021, con una serie di date da stabilire. La linea di abbigliamento Extreme E è in fase di sviluppo e sarà annunciata a breve.