Monza rally Show ed è subito Valentino

Folla delle grandi occasioni ha invaso oggi il paddock del Monza Eni Circuit per la prima giornata ufficiale del Monza Rally Show che ha festeggiato i suoi 40 anni di vita. La prima edizione fu infatti disputata nel giorno di Sant’Ambrogio del 1978 sotto un’abbondante nevicata.

E’ stato invece il sole ad accogliere piloti ed appassionati per la prima giornata della 38esima edizione (nel 2001 e 2002 la manifestazione non fu disputata) giunti in massa per assistere ad uno spettacolo assoluto visti i numerosi equipaggi al via: 120 vetture tra WRC, R5 ed auto storiche.

Tra gli iscritti spicca anche quest’anno Valentino Rossi, alla ricerca del settimo sigillo dopo le vittorie nelle edizioni del 2006, 2007, 2012, 2015, 2016 e 2017. Il dottore a bordo della rinnovata Ford Fiesta WRC 400/01 Plus, insieme al fido Carlo Cassina, se la deve vedere con Antonio “Tony” Cairoli alla guida della Hyundai NGi20 e con la nuova stella del Mondiale Rally Teemu Suninen, anche lui a bordo della Ford Fiesta WRC 400/01 Plus.

Dopo una spettacolare presentazione in pitlane, nel pomeriggio si sono ufficialmente accesi i motori con la prima prova; una speciale sprint di 1260 metri vinta da Valentino Rossi che ha preceduto di 0’’9 Alessandro Perico (Ford Fiesta WRC 1.6) e Antonio Cairoli di 1’’2.

Il dottore di Tavullia si è imposto anche nella seconda speciale di 11.920 metri concludendo davanti a Suninen e a Salucci (Ford Fiesta WRC 400/01 Plus).

Al termine della prima giornata è dunque Valentino Rossi a comandare la classifica generale con un vantaggio di 7’’1 sul finlandese Suninen e 14’’1 su Perico. Quarta posizione per il campione di motocross Cairoli.

La vera maratona si svolgerà però domani con i piloti che dovranno affrontare oltre 70 chilometri distribuiti nelle 4 prove speciali. Un programma continuo dalle 9.05 e che si concluderà dopo le 18.

Il prezzo del biglietto è di 30 Euro (10 per i ragazzi dai 12 ai 17 e per gli over 65). Tutte le informazioni su www.monzarallyshow.it.