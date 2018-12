Monza Rally Show, si accendono i motori

Presentazione oggi nel centro di Milano, nella cornice di Palazzo Biandrà - sede di Mediolanum Private Banking - dell’edizione 2018 del Monza Rally Show in scena da domani a domenica al Monza Eni Circuit (questa mattina già le prime prove libere, mentre sono in corso le ricognizioni per tutte le classi in gara). Un’occasione unica per festeggiare i 40 anni della manifestazione e per offrire ai milanesi a pochi passi dal Duomo un’esposizione di WRC (il campionato del mondo rally) show car. Ad illustrare storia e contenuti della manifestazione, il presidente dell’Automobile Club Milano Geronimo La Russa e il direttore generale del Monza Eni Circuit Pietro Benvenuti.

“Correva l’anno 1978 – ricorda il presidente La Russa - quando, sotto una fitta nevicata, l’Autodromo di Monza aprì per la prima volta le sue porte alle macchine da Rally (tra le quali – per la cronaca - primeggiò la Porsche 911 di Federico Ormezzano). Ma per questa gara (che allora si chiamava semplicemente “Rally di Monza”) il tempo è andato al contrario: invece che vecchia e stanca essa è diventata, via via, sempre più giovane e vitale. E oggi questa presentazione rafforza ulteriormente il forte legame che dall’inizio del secolo scorso unisce Milano al mondo dei motori e al Tempio della velocità”.

La corsa nacque quasi per scommessa come un mini rally concentrato (solo prove speciali, senza trasferimenti) e... indoor, una parola ancora inusitata, che metteva in risalto la possibilità di seguirne tutte le fasi con brevi e facili spostamenti a piedi. Teatro di derapate e sgasate, nelle prime edizioni nello sterrato intorno alle tre piste, poi abbandonato a favore del solo asfalto. Ma questo non tolse nulla allo spettacolo, anzi ha permesso di guadagnare l’interesse di piloti velocisti e di motociclisti, oltre agli specialisti. E ciò catturò l’attenzione del pubblico che cominciò a frequentare il “Rally di fine stagione” (anche questa una novità) sempre più numeroso per assistere alle inconsuete sfide tra campioni di diverse discipline a cui si aggiunsero nel tempo anche Vip di tutte le specie con la passione per la guida sportiva.

Il “Rally” aveva sfondato: ormai da qualche lustro è infatti la manifestazione monzese più affollata di pubblico dopo il GP di F1, una “gara spettacolo” che oggi ha il suo culmine nella prova finale di inseguimento a eliminazione diretta, il Masters’ Show.

Da qui è passata l’evoluzione automobilistica degli ultimi trent’anni e hanno lasciato il segno grandi campioni come Markku Alen, Marcus Gronholm, Michele Alboreto, Jean Alesi, Alex Zanardi, Miki Biasion, Colin McRae, Dani Sordo, Ivan Capelli, Giancarlo Fisichella, Dindo Capello, Graziano e Valentino Rossi, Sebastian Loeb, Loris Capirossi, Toni Cairoli e ovviamente tanti, tanti altri.

Un successo giunto fino ai giorni nostri. I tifosi hanno ancora negli occhi il finale appassionante dell’anno scorso, con Marco Bonanomi che vede sfumare la vittoria nel chilometro, o poco più, dell’ultima prova finale, sopravanzato da Valentino Rossi che coglie la sua sesta vittoria, record di successi che consente al dottore di Tavullia di staccare Dindo Capello nell’albo d’oro della manifestazione.