Motori accesi per la 12° edizione del Suzuki Rally Cup 2019

Motori accesi per il Suzuki Rally Cup e Suzuki Rally Trophy: undici anni di storie parallele, di percorsi equidistanti di trionfi e di crescita costante, che nel 2019 convoglieranno in un unico Gran Finale ad eleggere il Campione assoluto della dodicesima edizione della Suzuki Rally Cup, la grande novità dei trofei monomarca 2019 delle versioni sportive di Suzuki SWIFT.

Ancora una volta, Suzuki Italia si conferma per il dinamismo, per la capacità di proporre motivazioni sempre più sfidanti e montepremi sempre più alti, dedicati a coloro che corrono con i diversi modelli sportivi della compatta della Casa di Hamamatsu.

Quest’anno, attraverso la direzione sportiva di Emmetre Racing, Suzuki Italia istituisce la dodicesima edizione della Suzuki Rally Cup, serie monomarca destinata ai Clienti sportivi che potranno disputare scegliendo tra le tre vetture proposte: SWIFT Sport R1B, allestite con le specifiche del Gruppo R1, oppure SWIFT 1.0 Boosterjet allestite con le specifiche del Gruppo R1 e BALENO 1.0 Boosterjet, allestite con le specifiche R1 Nazionale.

La Suzuki Rally Cup 2019 si articola in dodici gare valide su asfalto: sei scelte tra i rally del Campionato Italiano Rally e sei tra i rally del CIWRC, con due calendari distinti che avranno una loro specifica classifica determinata dai risultati ottenuti in ogni singolo round. Delle sei prove di ogni singolo calendario, per formare le classifiche, saranno sommabili i punteggi derivanti dai risultati conseguiti in cinque distinti round.

Al termine delle due serie di gare, che i concorrenti possono disputare contemporaneamente e concorrere per i relativi montepremi, è istituita una sfida finale al Rally di Como che permetterà lo scontro diretto tra i piloti che abbiano preso la partenza ad almeno quattro dei dodici rally e piazzati nelle classifiche del calendario di gare nel CIR oppure del CIWRC.

Al traguardo della "finalissima" sarà assegnato il titolo di vincitore assoluto della 12° SUZUKI RALLY CUP, caratterizzato da un distinto montepremi, del valore di 118.000 Euro.

Il format delle singole "gare" ricalcherà quanto sperimentato negli ultimi anni ed ha avuto elevato consenso, prevedendo una classifica a stralcio da quella ufficializzata ACI Sport, compilata dai punteggi derivanti dalla somma matematica di tutti i punti ottenuti nelle classifiche d'arrivo e nelle Power Stage.

Per ogni "Calendario" sono previste e premiate le seguenti classifiche: Piloti, Piloti Under 25, Navigatori, Over 50, Concessionari, quindi una classifica per la singola prova finale, che premierà i primi tre piloti piazzati; in ultimo, Suzuki prevede anche un riconoscimento per chi si aggiudicherà il Campionato Italiano R1 istituito da ACI Sport e che ha sempre visto primeggiare i piloti Suzuki.

Estratto da Regolamento 12° Suzuki Rally Cup:

Ai concorrenti iscritti alla 12° SUZUKI RALLY CUP 2019 verranno riconosciuti sconti e premi in denaro in base alle condizioni previste. Per partecipare al trofeo monomarca, occorre iscriversi prevedendo il versamento di:

- Euro 500,00 + IVA, per ogni Pilota già iscritto ad una stagione di Suzuki Rally Cup o Trophy;

- Euro 1000,00 + IVA, per ogni Pilota nuovo iscritto;

L'iscrizione per i Navigatori, invece, è gratuita.

Ogni nuovo pilota iscritto avrà in dotazione una tuta ignifuga HRX personalizzata Suzuki.

Le gomme di marca Toyo Tires sono scelte in regime monomarca e modello IRES PX 888RT 195/50-15, con omologazione FIA rally asfalto.

Calendario gare valide scelte nel Campionato Italiano Rally:

- 24 marzo: 42° Rally il Ciocco e Valle del Serchio;

- 14 aprile: 66° Rally di Sanremo;

- 12 maggio: 103° Targa Florio;

- 21 luglio: Rally Roma Capitale;

- 31 agosto 55° Rally del Friuli;

- 12 ottobre: Rally 2 Valli.

Calendario gare valide scelte nel Campionato Italiano WRC:

- 31 marzo: 43° Rally Mille Miglia;

- 28 aprile: 52° Rally dell’Elba;

- 2 giugno: 52° Rally del Salento;

- 30 giugno: 36° Rally Marca Trevigiana;

- 28 luglio: Rally di Alba;

- 15 settembre 39° Rally San Martino di Castrozza.

Finalissima 12° Suzuki Rally Cup: 26 ottobre, 38° RALLY Trofeo ACI COMO.