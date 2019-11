Nissan e.dams, tutto pronto per la sesta stagione di Formula E

Nissan e.dams non ha solo una nuova livrea, ma il rinnovamento ha visto anche il motore della sua auto da corsa per la sesta stagione del campionato ABB FIA di Formula E.

Come stabilito dal regolamento, la nuova soluzione a motore singolo sostituisce il sistema bimotore dello scorso anno, che ha fatto registrare risultati da record.

Le prove pre-stagionali con il nuovo motore hanno mantenuto le promesse con tempi da top-10 nelle sessioni di Valencia in Spagna.

La sesta stagione, che inizia ufficialmente questo fine settimana con un doppio appuntamento il 22 e 23 novembre presso il circuito di Diriyah in Arabia Saudita, è la seconda per Nissan e.dams, che ha confermato anche i piloti e il team.

“La nostra stagione di debutto è stata una brillante piattaforma di lancio per diffondere la mobilità elettrica e nella nuova stagione continueremo a spingerci oltre i limiti”, spiega Michael Carcamo, Global Motorsports Director di Nissan. “Quest’anno dovremo affrontare nuove sfide, con il motore rinnovato, la maggiore concorrenza, e i nuovi team del campionato”.

Nissan partecipa al campionato di Formula E per dimostrare la potenza e le prestazioni delle tecnologie per veicoli elettrici a zero emissioni, oltre che per diffondere la visione Nissan Intelligent Mobility.

Inoltre Nissan utilizzerà le scoperte e gli insegnamenti derivanti dalle gare per migliorare ulteriormente i veicoli elettrici e le vetture da corsa.

La gara di apertura della sesta stagione sarà la prima per Nissan e.dams senza il fondatore del team Jean-Paul Driot. Per le prossime stagioni, subentrano i suoi figli Gregory e Olivier.

“Siamo orgogliosi di quello che nostro padre ha ottenuto nel mondo degli sport motoristici”, raccontano insieme Gregory e Olivier Driot. “Il nostro obiettivo è continuare quanto raggiunto da lui con la sua dedizione e la sua determinazione. Ci manca molto, ma vogliamo continuare a correre in suo ricordo durante questa stagione e le prossime”.

Inoltre, per la prima volta alla corsa di Diriyah, l’auto Nissan per la Formula E presenterà il logo di Expo 2020 Dubai. In qualità di partner automobilistico ufficiale dell’evento, Nissan lavorerà insieme a Expo 2020 Dubai per proporre le ultime innovazioni, idee e tecnologie nel settore automotive al pubblico di tutto il mondo.

Dichiarazioni dei piloti

Sébastien Buemi

"Abbiamo concluso l’ultima stagione con un’ottima corsa e una vittoria a New York. Siamo determinati a continuare lo stesso percorso anche nella sesta stagione. Grazie ai nuovi regolamenti inizieremo con un nuovo motore singolo e durante le prove pre-stagionali l’auto mi è sembrata da subito pronta.

“Abbiamo condotto un buon lavoro al simulatore per prepararci alla prima corsa, ma non è possibile sapere dove ti trovi finché non sei in pista contro i tuoi rivali. Il collaudo pre-stagionale ci ha fornito qualche indicazione, ma le differenze sono enormi tra una corsa su strada come Valencia e il circuito cittadino qui a Diriyah”.

Oliver Rowland

"Inizio la sesta stagione dopo un anno ricco di esperienze, un incredibile bonus per me rispetto all’ultima stagione.

“Mi sento molto più pronto e so cosa aspettarmi. Nissan e.dams ha fatto un lavoro straordinario con il nuovo motore. L’anno scorso su questo circuito mi sono divertito molto, presenta alcune parti con variazioni di pendenze e altre parti della pista dove puoi spingerti veramente oltre il limite”.